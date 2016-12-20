Рыжик, Дульсинея и Паскаль в поисках дома
Рыжий богатырь Паскаль живет в магазинчике на ул. Кауля.
Кот исправно несет службу: подрабатывает сторожем и мышеловом. На его счету десяток пойманных мышек.
А еще он очень ласковый.
Весит 5,5 кг, ест всё. В туалет ходит на улицу.
Ищем дом для Паскаля! Кого замучили мыши - звоните скорее!
8 (920) 278-49-24.
Симпатяга Рыжик - мегапозитивный кот! Взрослый, слегка побитый жизнью, но чертовски обаятельный малый.
Крупный, толстый, плюшевый увалень бежит на любой кис-кис немного прихрамывая. Живёт пока на улице. Отъелся, на еду не набрасывается, но очень просил ласки. Забодает, затопчет, замурчит :)
Если отмыть и отчистить, будет сокровище, а не кот!
Ветеринарный осмотр, кастрацию и удаление паразитов помогут оплатить люди, которые сейчас кормят Рыжика.
8 (910) 559-19-74.
Дульсинея выделяется среди других кошек своим царственным поведением. Киса полна грации и достоинства, к тому же обладает роскошной пестрой плюшевой шубкой и милой круглой мордочкой.
Она как бы знает цену своему кошачьему шарму, похоже, в далеких предках были непростые дедушки или бабушки.
Отзывчива на ласку и внимание, песенки у нее воркующие, негромкие, дружелюбна к другим животным, тихая и спокойная.
Дульсинея стерилизована, аккуратна и неприхотлива.
Красавице нужен дом. Пусть он станет новогодним подарком для Дульси!
8 (910) 588-39-27.
Чудесная, озорная девчушка ищет дом. Ей примерно 4 месяца, лоток - на отлично. По возрасту - кураторы помогут оплатить стерилизацию.
Очень активный ребёнок, но коготочки не распускает.
Подарите малышке дом!
Чёрные кошки это счастье!
8 (919) 076-12-70.