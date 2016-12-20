блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Рыжик, Дульсинея и Паскаль в поисках дома

Рыжик, Дульсинея и Паскаль в поисках дома

Рыжий богатырь Паскаль живет в магазинчике на ул. Кауля.
Кот исправно несет службу: подрабатывает сторожем и мышеловом. На его счету десяток пойманных мышек.

А еще он очень ласковый.
Весит 5,5 кг, ест всё. В туалет ходит на улицу.

Ищем дом для Паскаля! Кого замучили мыши - звоните скорее!

8 (920) 278-49-24. 

 

Симпатяга Рыжик - мегапозитивный кот! Взрослый, слегка побитый жизнью, но чертовски обаятельный малый. 

Крупный, толстый, плюшевый увалень бежит на любой кис-кис немного прихрамывая. Живёт пока на улице. Отъелся, на еду не набрасывается, но очень просил ласки. Забодает, затопчет, замурчит :)

Если отмыть и отчистить, будет сокровище, а не кот!

 

Ветеринарный осмотр, кастрацию и удаление паразитов помогут оплатить люди, которые сейчас кормят Рыжика.

8 (910) 559-19-74.

 

Дульсинея выделяется среди других кошек своим царственным поведением. Киса полна грации и достоинства, к тому же обладает роскошной пестрой плюшевой шубкой и милой круглой мордочкой.

Она как бы знает цену своему кошачьему шарму, похоже, в далеких предках были непростые дедушки или бабушки.

Отзывчива на ласку и внимание, песенки у нее воркующие, негромкие, дружелюбна к другим животным, тихая и спокойная. 

Дульсинея стерилизована, аккуратна и неприхотлива. 

Красавице нужен дом. Пусть он станет новогодним подарком для Дульси! 

8 (910) 588-39-27.

 

Чудесная, озорная девчушка ищет дом. Ей примерно 4 месяца, лоток - на отлично. По возрасту - кураторы помогут оплатить стерилизацию.

Очень активный ребёнок, но коготочки не распускает.

Подарите малышке дом!
Чёрные кошки это счастье! 

8 (919) 076-12-70.

Автор: Татьяна Куприянова, 20 декабря, в 14:33 +11
Пропала кошка! Нашедшим вознаграждение.
Пропала кошка! Нашедшим вознаграждение.
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика