Рыжик, Дульсинея и Паскаль в поисках дома

Рыжий богатырь Паскаль живет в магазинчике на ул. Кауля.

Кот исправно несет службу: подрабатывает сторожем и мышеловом. На его счету десяток пойманных мышек.

А еще он очень ласковый.

Весит 5,5 кг, ест всё. В туалет ходит на улицу.

Ищем дом для Паскаля! Кого замучили мыши - звоните скорее!

8 (920) 278-49-24.

Симпатяга Рыжик - мегапозитивный кот! Взрослый, слегка побитый жизнью, но чертовски обаятельный малый.

Крупный, толстый, плюшевый увалень бежит на любой кис-кис немного прихрамывая. Живёт пока на улице. Отъелся, на еду не набрасывается, но очень просил ласки. Забодает, затопчет, замурчит :)

Если отмыть и отчистить, будет сокровище, а не кот!

Ветеринарный осмотр, кастрацию и удаление паразитов помогут оплатить люди, которые сейчас кормят Рыжика.

8 (910) 559-19-74.

Дульсинея выделяется среди других кошек своим царственным поведением. Киса полна грации и достоинства, к тому же обладает роскошной пестрой плюшевой шубкой и милой круглой мордочкой.

Она как бы знает цену своему кошачьему шарму, похоже, в далеких предках были непростые дедушки или бабушки.

Отзывчива на ласку и внимание, песенки у нее воркующие, негромкие, дружелюбна к другим животным, тихая и спокойная.

Дульсинея стерилизована, аккуратна и неприхотлива.

Красавице нужен дом. Пусть он станет новогодним подарком для Дульси!

8 (910) 588-39-27.

Чудесная, озорная девчушка ищет дом. Ей примерно 4 месяца, лоток - на отлично. По возрасту - кураторы помогут оплатить стерилизацию.

Очень активный ребёнок, но коготочки не распускает.

Подарите малышке дом!

Чёрные кошки это счастье!

8 (919) 076-12-70.