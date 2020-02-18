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Верный друг в добрые и заботливые руки

Верный друг в добрые и заботливые руки

Ищет дом эта замечательная девочка. Ей около 5 месяцев, обработана от паразитов. 

Сейчас весит около 5-6 кг. Взрослая тоже будет небольшого размера, а значит, будет комфортно чувствовать себя и в доме, и в квартире. 

Приезжайте знакомиться или назначайте встречу, и собачка приедет к вам сама! Звоните по тел.: 8-903-659-88-97 или 8-920-799-21-28.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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