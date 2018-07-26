Две маленькие кошечки ищут дом
Ищем тёплый дом и хозяев для двух кошечек. Им сейчас всего 2 месяца.
Котятки уже едят обычную еду.
Возьмите себе пушистое счастье!
С котенком будет передано: лоток, наполнитель для лотка, две миски (еда/вода), корм.
По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 (4872) 233-519.
Кошечки отдаются с правом отслеживания судьбы.
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