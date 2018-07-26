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Две маленькие кошечки ищут дом

Две маленькие кошечки ищут дом

Ищем тёплый дом и хозяев для двух кошечек. Им сейчас всего 2 месяца. 

Котятки уже едят обычную еду.

Возьмите себе пушистое счастье!

С котенком будет передано: лоток, наполнитель для лотка, две миски (еда/вода), корм.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 (4872) 233-519.

Кошечки отдаются с правом отслеживания судьбы.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +4
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