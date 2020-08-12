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Куликово поле
Тайны Куликова поля: Был ли поединок Пересвета с Челубеем?

Тайны Куликова поля: Был ли поединок Пересвета с Челубеем?

Со школьных лет мы помним образ сражающихся перед началом Куликовской битвы богатырей. Со стороны ордынцев вышел мощный и грозный воин Челубей. Русские же выставили против него монаха Александра Пересвета. Именно его вместе с благословением московского войска на битву послал в помощь Дмитрию Донскому игумен земли русской Сергий Радонежский. Как известно, оба поединщика пали после столкновения. Но происходило ли это на самом деле?

На вопрос отвечает профессор, доктор исторических наук Олег Генрихович Вронский.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

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