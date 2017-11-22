Участвуйте в фотоконкурсе туристов

Начался приём работ на фотоконкурс «Идём в поход».

Вы любите путешествовать «дикарями», с рюкзаком, сплавляться на байдарках по горным рекам, ночевать в лесу, готовить еду на костре, одним словом, предпочитаете активный отдых пляжному, и цените романтику ночёвок в палатках? Выкладывайте на конкурс свои фото из походов!