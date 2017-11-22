Участвуйте в фотоконкурсе туристов
Начался приём работ на фотоконкурс «Идём в поход».
Вы любите путешествовать «дикарями», с рюкзаком, сплавляться на байдарках по горным рекам, ночевать в лесу, готовить еду на костре, одним словом, предпочитаете активный отдых пляжному, и цените романтику ночёвок в палатках? Выкладывайте на конкурс свои фото из походов!
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 22 ноября по 12 декабря.
Голосование продлится до 22 декабря.