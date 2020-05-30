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Победители фотоконкурса «Тула в масках»

Победители фотоконкурса «Тула в масках»

Завершился конкурс снимков людей (и не только) в медицинских масках

 

Первое место получает кадр от Lexus-650!!!. Пользователи отдали за нее 64 голоса.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место с достается снимку от Симакова Алексея - Дикого Химика. Снимок получил 29 голосов.

Третье место разделили сразу три пользователя - Светлана Тульскаяzmeika и parus74. Эти снимки получили по 26 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

 

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Lexus-650!!!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 12:30 +3

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