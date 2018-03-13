Делитесь полосатыми фото

Принимаем фотографии на конкурс «Полосатые».

Вы любите одежду в полосочку? А может вас окружает много любимых вещей с полосатым узором? Удалось сфотографировать что-то полосатое, смешное или красивое на улице?

Делитесь кадрами, на которых есть полосатое: люди и животные в полосатой одежде, полоски в интерьере и в природе.