Принимаем фото на конкурс «КачкИ»

Принимаем фотографии на конкурс «КачкИ».

Конкурс для тех, кто гордится своими мышцами, и не стесняется показаться на пляже. Ваш любимый досуг - вечер в тренажерке, а лучший коктейль - протеиновый? Добро пожаловать в наш фотоконкурс!