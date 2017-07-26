Объявляем фотоконкурс «Карапузы»

Мы решили запустить конкурс детских фото «Карапузы». Этим летом наверняка у вас появились новые смешные и милые фото ваших детей, которыми хочется поделиться. Вот такой шанс! Да ещё и призы выиграть можно.