Начался фотоконкурс маленьких собачек
Начинаем приём работ на фотоконкурс «Маленькая собачка».
В конкурсе участвуют кадры, на которых засняты хозяева вместе со своими собаками декоративных пород, или просто с маленькими дворняжками, которых они ДЕРЖАТ НА РУКАХ или НА КОЛЕНЯХ.
На фото обязательно должны быть вместе человек и собака.
Покажите нам своих любимых четвероногих миниатюрных друзей!
Загружайте свои фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 19 июня по 21 июля.
Голосование продлится до 31 июля.