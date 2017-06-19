Начался фотоконкурс маленьких собачек

Начинаем приём работ на фотоконкурс «Маленькая собачка».

В конкурсе участвуют кадры, на которых засняты хозяева вместе со своими собаками декоративных пород, или просто с маленькими дворняжками, которых они ДЕРЖАТ НА РУКАХ или НА КОЛЕНЯХ.

На фото обязательно должны быть вместе человек и собака.

Покажите нам своих любимых четвероногих миниатюрных друзей!

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 19 июня по 21 июля.

Голосование продлится до 31 июля.