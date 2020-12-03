Запускаем новый экзотический фотоконкурс «Под пологом тропического леса»
Myslo вместе с Тульским Экзотариумом решили запустить новый необычный фотоконкурс. Экспозиция в обновленном здании Тульского Экзотариума «Под пологом тропического леса» открылась ровно три года назад, 8 декабря. Именно к этой памятной дате мы и решили попросить вас, наши любимые портальцы, поделиться фотографиями с этой самой выставки. Выкладывайте фотокарточки, на которых изображены вы, ваши дети, с животными и без, главное – сделанные в экспозиции «Под пологом тропического леса».
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз:
- За первое место - билеты на двоих две экспозиции (старую и новую),
- За второе место - билеты на двоих на новую экспозицию,
- За третье место - билеты на двоих на старую экспозицию.
Приём фотографий продлится с 3 по 22 декабря.
Голосование продлится до 31 декабря.