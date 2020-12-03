Запускаем новый экзотический фотоконкурс «Под пологом тропического леса»

Myslo вместе с Тульским Экзотариумом решили запустить новый необычный фотоконкурс. Экспозиция в обновленном здании Тульского Экзотариума «Под пологом тропического леса» открылась ровно три года назад, 8 декабря. Именно к этой памятной дате мы и решили попросить вас, наши любимые портальцы, поделиться фотографиями с этой самой выставки. Выкладывайте фотокарточки, на которых изображены вы, ваши дети, с животными и без, главное – сделанные в экспозиции «Под пологом тропического леса».

Загружайте ваши фото сюда. Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин. Победитель фотоконкурса получит приз: За первое место - билеты на двоих две экспозиции (старую и новую),

За второе место - билеты на двоих на новую экспозицию,

За третье место - билеты на двоих на старую экспозицию. Приём фотографий продлится с 3 по 22 декабря.

Голосование продлится до 31 декабря.