Участвуйте в «космическом» конкурсе и выиграйте призы
Продолжается приём работ на конкурс «Взгляд из космоса», который организован клиникой «ВЗГЛЯД®» совместно с порталом Myslo.
Это уже второй конкурс, посвящённый недавнему возвращению вымпелов с символикой клиники с Международной космической станции. В первом конкурсе юным участникам предлагалось посмотреть с Земли в космос.
Теперь мы приглашаем
поучаствовать взрослых!
Принимаем на конкурс ваши рисунки или работы с использованием компьютерной графики на тему «Наша планета». Также будем рады работам ваших детей, братьев и сестёр, друзей и родственников, которым уже исполнилось 18 лет (верхний предел возраста не ограничен).
Выложите СЮДА рисунок или работу с использованием компьютерной графики на тему «Наша планета» в период с 15 сентября по 20 ноября 2018 года, или принесите работу по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 38, или отправьте её на электронную почту tula@wzglyad.ru.
Если вы выложили фото у нас на портале, ОБЯЗАТЕЛЬНО продублируйте его на почту tula@wzglyad.ru, где укажите автора и его контактные данные
(телефон, адрес почты).
Фото всех работ, соответствующих условиям конкурса, будут выложены на Myslo в фотоконкурсах для открытого голосования.
Победители конкурса получат призы:
- за I место — гироскутер и вымпел с печатью МКС, побывавший в космосе.
- за II место — очки виртуальной реальности
- за III место — билеты в московский планетарий на 4-х человек.
Результаты голосования будут объявлены на портале 7 декабря 2018 года.
Награждение победителей конкурса пройдёт 13 декабря 2018 года по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 38, АНО «Клиника ВЗГЛЯД®».
- Автор рисунка должен быть старше 18 лет.
- Победители должны будут предоставить оригинал работы.
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх работ от одного участника. И только в том случае, если они не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки работ только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию работы, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию работы, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.