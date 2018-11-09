Участвуйте в «космическом» конкурсе и выиграйте призы

Продолжается приём работ на конкурс «Взгляд из космоса», который организован клиникой «ВЗГЛЯД®» совместно с порталом Myslo.

Это уже второй конкурс, посвящённый недавнему возвращению вымпелов с символикой клиники с Международной космической станции. В первом конкурсе юным участникам предлагалось посмотреть с Земли в космос.

Теперь мы приглашаем

поучаствовать взрослых!

Принимаем на конкурс ваши рисунки или работы с использованием компьютерной графики на тему «Наша планета». Также будем рады работам ваших детей, братьев и сестёр, друзей и родственников, которым уже исполнилось 18 лет (верхний предел возраста не ограничен).

Выложите СЮДА рисунок или работу с использованием компьютерной графики на тему «Наша планета» в период с 15 сентября по 20 ноября 2018 года, или принесите работу по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 38, или отправьте её на электронную почту tula@wzglyad.ru.

Если вы выложили фото у нас на портале, ОБЯЗАТЕЛЬНО продублируйте его на почту tula@wzglyad.ru, где укажите автора и его контактные данные

(телефон, адрес почты).

Фото всех работ, соответствующих условиям конкурса, будут выложены на Myslo в фотоконкурсах для открытого голосования.

Победители конкурса получат призы:

за I место — гироскутер и вымпел с печатью МКС, побывавший в космосе.

за II место — очки виртуальной реальности

за III место — билеты в московский планетарий на 4-х человек.

Приём работ проводится с 15 сентября по 20 ноября 2018 года (включительно).

Голосование пройдёт с 22 ноября по 5 декабря 2018 года. Все зарегистрированные пользователи портала смогут голосовать.

Результаты голосования будут объявлены на портале 7 декабря 2018 года.

Награждение победителей конкурса пройдёт 13 декабря 2018 года по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 38, АНО «Клиника ВЗГЛЯД®».

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