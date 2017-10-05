Начался фотоконкурс грибников

Стартовал приём работ на фотоконкурс «За грибами».



Этот конкурс специально для тех, кто любит «тихую охоту», и каждый год не упускает возможность побродить в лесу и набрать улов любимых грибов. Делитесь вашими кадрами с подосиновиками, подберёзовиками, опятами, маслятами, и другими грибами.