Начался фотоконкурс «Студенты»

Принимаем фото-работы на конкурс «Студенты».

Приближается 25 января - День студента. Объявляем фотоконкурс, в котором участвуют кадры на студенческую тему. Ждём любые сюжеты из вашей студенческой жизни: с занятий, развлечений, поездок. Будем рады как кадрам многолетней давности, так и фотографиям тех, кто учится сейчас.