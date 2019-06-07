Победители фотоконкурса «Такая профессия»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Такая профессия».
Первое место завоевал кадр от Дмитрия Чербы, портальцы отдали ему 32 голоса.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 25 голосов получило фото от svmedv.
Ну, а на третьем месте также кадр от svmedv. Портальцы отдали ему 24 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!