Победители фотоконкурса «Такая профессия»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Такая профессия».

Первое место завоевал кадр от Дмитрия Чербы, портальцы отдали ему 32 голоса.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 25 голосов получило фото от svmedv.

Ну, а на третьем месте также кадр от svmedv. Портальцы отдали ему 24 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!