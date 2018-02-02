Участвуйте в фотоконкурсе зимней природы

Принимаем фото-работы на конкурс «Красавица-зима».

Делитесь красивыми кадрами зимней природы: заснеженными деревьями, полями и парками, крышами домов под белоснежной шапкой, блеском снежинок на морозе и городскими видами, украшенными снегом.