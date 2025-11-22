«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении губернатора.
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
