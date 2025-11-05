Дмитрий Харатьян в Туле получит приз фестиваля «Кино и музыка»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Второй российский фестиваль «Кино и музыка» — это ежегодный смотр отечественных музыкальных кинокартин и фильмов других жанров, где музыка играет очень важную роль.

На фестивале, открытие которого состоится 5 ноября в 19.00 на сцене Городского концертного зала, будут вручены почетные призы. «За вклад в киномузыку» — композиторам Артему Васильеву и Юрию Потеенко; «За вклад в киноискусство» — кинорежиссеру Алле Суриковой; «За высокое исполнительское мастерство» — актеру театра и кино, народному артисту России Дмитрию Харатьяну.

Отметим, что фестиваль проводится при поддержке губернатора Дмитрия Миляева и правительства Тульской области.

Дмитрий Харатьян:

— Я благодарю Аллу Ильиничну за столь почетную награду. Мы давно и близко знакомы. Я много раз пробовался в ее картины, но так ни разу и не снялся. Причем Алла Ильинична всегда все сваливала на продюсера: мол, это он решает (смеется). Но зато на каждом фестивале, где она президент, я получаю награды. На фестивале «Улыбнись, Россия» в Туле получил приз «За вклад в кинокомедию» и вот на фестивале «Кино и музыка» получаю приз «За высокое исполнительское мастерство». Видимо, она так со мной расплачивается (смеется). Зато я спел в ее фильме «Только раз…» за артиста Сергея Горобченко.

— А еще Дима поет гимн фестиваля! — добавила Сурикова.

— Да, вот спасибо вам большое за все это! За ваш вклад в мою актерскую биографию.

У Пушкина в «Маленьких трагедиях» есть очень точная поэтическая формулировка о музыке. «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Но и любовь — мелодия». И правда, музыка в кино может совершить чудо, создать такую атмосферу, которая поднимет фильм на вершину. А вообще, я приехал в Тулу не только за призом, но и как отец своего сына Ивана Харатьяна. Я очень горжусь им и тем, что он снял свой первый полный метр и представит его на фестивале (фильм «Каруза» можно увидеть 8 ноября в 11.30 в ГКЗ, 6+).

А я уже 50 лет в профессии. В 1975 году пришел на киностудию «Мосфильм» с гитарой в руках, так что в кино меня привела музыка. Владимир Меньшов поверил в меня — доверил сыграть роль Игоря Грушко в фильме «Розыгрыш». Мой главный учитель, человек, подаривший мне профессию и судьбу, — Владимир Валентинович Меньшов.

Алла Ильинична Сурикова, президент фестиваля «Кино и музыка», рассказала, что дает ей силы организовывать такие масштабные проекты.

— Каждый раз думаю: «Больше никогда!» Но потом опять возникает желание сделать, увидеть, показать, встретиться… «Ты только ноту счастья назови, и Тула распахнет свои объятия…» Я уезжаю из Тулы и все время увожу с собой, кроме пряников, такое тепло, что греет меня в течение года! Ко мне подходят люди и говорят: «Вы дали нам заряд хорошего настроения, улыбки, музыки, искусства на целый год!» Это очень важно! Когда подходят и говорят: «Спасибо». Поэтому если Тула и дальше будет распахивать нам объятия, мы конечно же будем приезжать.

Я сегодня, кстати, нашла фотографию, где мы с Димой Харатьяном целуемся, и он обещал мне повторить (смеется).

Харатьян не растерялся и тут же поцеловал Аллу Ильиничну. «Я зарядился!» — улыбнулся он.

По словам Ирины Ивановой, заместителя министра культуры Тульской области, после фестиваля жители всегда пишут и делятся своим мнением:

— Кто-то пишет слова благодарности, кто-то жалуется, что ему не хватило билетов, — то есть фестиваль пользуется большой популярностью. Некоторые даже посвящают фестивалю стихи, и мы отправляем их в оргкомитет. Кто-то предлагает себя в качестве волонтера — хочет прийти и помочь в организации.

Организовать фестиваль — это очень долгая, кропотливая работа. Мы начали готовиться ко второму фестивалю «Кино и музыка», буквально только-только завершив первый.

В этом году фестивальные картины представлены в трех конкурсах, у каждого свое жюри. Просмотры всех фильмов будут бесплатными, на них можно прийти всей семьей. Картины зрителям представят их создатели. В ретрокинотеатре «Майский» туляки смогут увидеть фильмы, вошедшие в конкурсную программу полнометражных неигровых фильмов «Документальное кино о музыке и музыкантах».

Заметным событием фестиваля «Кино и Музыка» станет юбилейный вечер кинорежиссера Аллы Суриковой. Он пройдет 6 ноября в Тульской областной филармонии, в 19.00. Поздравить Аллу Ильиничну приедут друзья и коллеги: кинорежиссер Николай Лебедев, актеры Ольга Кабо, Ирина Розанова, Сергей Никоненко, Елизавета Боярская, Максим Аверин, каскадер Сергей Воробьев, саксофонистка Вероника Кожухарова, композитор Юрий Потеенко.