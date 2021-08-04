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На пр. Ленина УАЗ с пьяным водителем влетел в припаркованный КамАЗ: началось рассмотрение уголовного дела

На пр. Ленина УАЗ с пьяным водителем влетел в припаркованный КамАЗ: началось рассмотрение уголовного дела

На скамье подсудимых будет 19-летний парень, из-за которого погиб его 18-летний друг.

Сегодня, 4 августа, Центральный районный суд начнет рассматривать уголовное дело по ДТП, которое произошло 6 декабря прошлого года. Напомним, авария случилась вечером, напротив дома №145 по пр. Ленина. УАЗ-«буханка» под управлением 19-летнего молодого человека врезался в припаркованный на краю проезжей части КамАЗ. 
 
Известно, что столкновение произошло в освещенном месте и длинномер должно было быть хорошо заметно.  Водителя, который сел за руль пьяным, без водительского удостоверения и страховки, госпитализировали, а вот его 18-летний друг от полученных травм скончался на месте происшествия. 
 
Во время расследования виновник воспользовался ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), и поэтому не давал показаний в ходе расследования. Впрочем это не сильно ему поможет - ДТП попало на камеру видеонаблюдения системы «Безопасный город».
 
По словам родственников погибшего, до трагедии водитель уже попадал в пьяное ДТП. Кроме того, есть веские основания считать, что он продолжает ездить пьяным и сейчас. Бабушка, которая в этой аварии потеряла своего внука, очень хочет верить, что виновник понесет заслуженное и максимально строгое наказание.
 
«Пьяный за рулем - это потенциальный убийца, и если он совершил ДТП со смертельным исходом - он именно убил, а не просто нарушил правила дорожного движения!», - поделилась она с корреспондентом Myslo.
 
Водителю вменяют ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от 5 до 12 лишения свободы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:50 +2
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