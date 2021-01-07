Фото УГИБДД.
Под Узловой Chevrolet на встречке снес «пятнашку»
ДТП случилось 6 января в 18.30 на 141-м километре автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая».
Как сообщили в УГИБДД, 36-летний водитель Chevrolet Cruze по предварительной информации, выехал на встречку, где столкнулся с «ВАЗ 21150» под управлением 19-летнего парня.
В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21150» и его 17-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.
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