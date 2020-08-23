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Кубок губернатора Тульской области по хоккею завоевал мытищинский «Атлант»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Кубок губернатора Тульской области по хоккею завоевал мытищинский «Атлант»

Новомосковская команда в финале уступила сопернику по буллитам.

23 августа в Ледовом дворце в Туле завершился Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд. В финале новомосковская «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» уступила по буллитам хоккеистами из мытищинской команды «Атлант».

«Академия Михайлова» — «Атлант» 2:3 (б) (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Статистика матча:


Фото пресс-службы «Атланта».

За игрой наблюдал губернатор Алексей Дюмин, он поздравил и вручил кубок победителям, наградил лучших игроков турнира.

- Турнир удался, а финальная игра стала настоящим зрелищем. В нашем регионе популярность хоккея растет. И мы продолжим создавать все условия, чтобы наши ребята могли тренироваться, чтобы у нас появлялись свои звезды. Мы будем писать историю тульского хоккея! — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что кубок по хоккею — только начало спортивной жизни нового ледового дворца в Туле. В этом уникальном для Тульской области спортивном объекте еще будет много тренировок, турниров и ярких событий.

Большой фоторепортаж с финальной игры смотрите позже на Myslo.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:41 0
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