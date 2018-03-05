Стартовал фотоконкурс «Внезапный кадр»

Принимаем фотографии на конкурс «Внезапный кадр».

Выкладывайте кадры, сделанные незапланированно, и оказавшиеся лучше постановочных. Вы увидели что-то интересное, смешное или неожиданное и успели сфотографировать? Тогда вам на этот конкурс!