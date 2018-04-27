Выбраны лучшие фото любимой Тулы
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Моя любимая Тула».
Первое место на этот раз разделили сразу два кадра, набравшие по 61 голосу каждый: от lil76 и от Попрыгун.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 55 голосов у фото AnAdrian.
А третье место мы присуждаем кадру от antidot, набравший 42 голоса. И надеемся, что Попрыгун не в обиде, что мы пропустили его фото, получившее 48 голосов. Оно не менее достойно!
За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!
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в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!