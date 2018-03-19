Фотоконкурс «Мой лучший день»

Принимаем фотографии на конкурс «Мой лучший день».

У вас есть кадры, на которых вы были абсолютно счастливы? Тогда добро пожаловать на этот конкурс! Делитесь своим счастьем, и расскажите в подписи к фото - от чего вы себя чувствовали самым счастливым человеком на земле!