Гороскоп с 27 декабря по 2 января: Овнам и Тельцам стоит приберечь деньги, а Близнецов ждет любовь

Овен (21.03-20.04): Эта неделя дает вам шанс перевернуть свою жизнь, сменить направление деятельности или пересмотреть отношения с партнерами. Вы будете настроены решительно, но главное - не допускайте эмоциональных перегрузок. В понедельник и вторник формируются тенденции на месяц вперед. Уединяться не следует - это благоприятное время, чтобы прийти к определенности в близких отношениях и обсудить планы с коллегами. На среду и четверг планируйте дела, которые требуют быстрого исполнения.

Про бизнес. Чем меньше спешки, тем стабильнее ваша материальная база. И лучше не участвовать в авантюрах даже на самых привлекательных условиях, будьте также осторожнее с деньгами из неофициальных источников. На праздники вас может охватить несвойственное вашей натуре транжирство.

Про любовь. Постарайтесь обрести душевное равновесие, вы способны отпугнуть удачу необдуманными поступками и резкими словами. А ведь вас ждет романтическое знакомство у новогодней елки.

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 31.

Телец (21.04-21.05): В ваших финансовых перспективах могут наметиться новые тенденции. Траты пока лучше свести к минимуму и сосредоточиться на вопросах заработка. Возможны неожиданные предложения. Но принять можно только те из них, что уже имели место раньше, и по каким-то причинам сотрудничество не сложилось. В среду и четверг будьте осторожнее в поездках, берегите материальные ценности. Вы становитесь притягательны для окружающих.

Про бизнес. Во вторник могут оказаться удачными рискованные действия, а вот в среду вам необходимо проявить осторожность, берегите свои деньги. В пятницу вы сможете удачно купить подарки под елку в последний момент.

Про любовь. Возможно, взвесив все за и против, вы можете решиться, наконец, на серьезный шаг, связав свою судьбу с любимым человеком. В новогоднюю ночь ваш избранник поймет, какое сокровище он обрел в вашем лице.

Благоприятные дни: 28, 31; неблагоприятные: 2.

Близнецы (22.05-21.06): В этот период более глубоко будут прорабатываться сексуальные вопросы, повышение чувства моральной ответственности из убеждений, а не из-за стыдливости приведет к нормальным сексуальным отношениям. Период зрелости, благоразумия и доброты будет способствовать, прежде всего, преодолению возрастной разницы в любовных отношениях, так как уровень межличностных отношений зависит в меньшей от сексуальных потребностей, чем от потребностей гармонии и уравновешенности.

Про бизнес. Финансовое благополучие не забывает вас, вероятна годовая премия или дорогой подарок. Вы закончите год с хорошим чувством: вы многого добились в профессиональной сфере и у вас отличные перспективы.

Про любовь. Время волшебства и чудес, нежных признаний и предложений руки и сердца. Загадывайте самые смелые желания под бой курантов. Они очень скоро исполнятся.

Благоприятные дни: 27, 30; неблагоприятные: 1.

Рак (22.06-22.07): Ваш энтузиазм в карьерных вопросах несколько поутихнет, и больше времени вы сможете уделить дому и близким. Это подходящее время для генеральных уборок, небольших ремонтов, наведения порядка. Заботы, разделенные с членами семьи, помогут пережить стрессовые ситуации, связанные с основной работой. В ближайшее время вам не обязательно проявлять деловую активность - многие вопросы решатся без вашего участия. Главное - поддерживать доверительные отношения с партнерами, а инициативу они возьмут на себя.

Про бизнес. Во вторник лучше не назначать важных деловых встреч и не вести деловых переговоров. Вообще стоит поменьше работать и больше думать о подготовке к новогодней ночи.

Про любовь. Если вы расслабитесь и перестанете критиковать и преувеличивать недостатки любимого человека, вашим отношениям ничего не грозит. Праздники начнутся идеально.

Благоприятные дни: 31, 1; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07-23.08): У неженатых Львов появится тяга к новым развлечениям и увлечениям. Любовь становится одной из приоритетных тем. Может вернуться старое чувство или в уже сложившихся отношениях наметится новый настрой. Но не исключены и ссоры, разрывы связей. Не стоит удерживать ситуацию, звезды сейчас не оставляют выбора - происходит то, что назрело. В выходные обстановка стабилизируется, наметятся неотложные дела, появятся предложения, касающиеся удовольствий или приобретений.

Про бизнес. На этой неделе вы вполне способны подготовить прочный фундамент для постройки массивного здания собственного благополучия. Только не откладывайте важные дела на последние дни года.

Про любовь. Вы сейчас весьма загадочны и романтичны. Но в то же время по степени неприступности подобны крепости. Учитесь не только принимать любовь, но и отдавать ее в полной мере. Улыбайтесь!

Благоприятные дни: 31, 31; неблагоприятные: 27.

Дева (24.08-23.09): Изящество в выражении Ваших интересов, мнений и идей поможет Вам в деловом общении. Хороший период для составления корреспонденции и ведения переговоров, обсуждения, конференций, для составления и подписания важных документов и контрактов. Прибыль в некоторых сферах бизнеса. Возможны удачные короткие деловые поездки, получение приятных известий. Хорошие возможности дает светское общение в эти дни.

Про бизнес. Деньги на этой неделе будут приходить и уходить незаметно. Составить финансовый отчет за данный период может оказаться совсем непросто, лучше и не пытайтесь. И помните, что в магазинах будет предпраздничная суета и слишком высокие цены.

Про любовь. Разберитесь в своих чувствах и мыслях, старайтесь сохранять спокойствие и равновесие, какие бы события ни происходили вокруг вас накануне нового года. Вы можете оправдать ожидания любимого человека или разочаровать его, многое зависит от вас.

Благоприятные дни: 31, 2; неблагоприятные: 30.

Весы (24.09-23.10): Какие-то из значимых для вас отношений дадут трещину. Возможны конфликты по самым неожиданным поводам, раскрытие тайн, расставания. Но сдержать ничего нельзя - произойдет только то, что назрело и должно произойти. Точно так же в вашу жизнь может вернуться человек, с которым вы расстались, но тема оказалась неисчерпанной. В пятницу появится возможность определиться с задачами на ближайшее время и обсудить планы с деловыми партнерами.

Про бизнес. В первой половине недели ждите поступления значительной суммы. Можно рассчитывать на премию или прибавку к зарплате. На праздники вас порадуют подарки от близких людей.

Про любовь. Постарайтесь не зацикливаться на своих обязательствах перед любимым человеком. Конечно, любые отношения требуют некоторого самопожертвования, но не до такой степени, чтобы идти против того, чего настойчиво просит ваша душа. Встречайте Новый год так, как хочется вам.

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 31.

Скорпион (24.10-22.11): Теперь больше времени желательно проводить в одиночестве, а в работу вносить больше творческих аспектов и фантазии. В понедельник и вторник не стоит торопиться с нововведениями. За эту неделю произойдет много нового, что заставит откорректировать планы, и возможно, вернуться к ранее отложенным делам и проектам. Придется исправлять старые ошибки, но главное - не наделать новых.

Про бизнес. Вас просто завалят деньгами и выгодными предложениями о работе. Ваши опыт и мастерство точно оценят. Работодатели просто в очередь к вам выстраиваются. Да, несмотря на все трудности, которые были, вы завершите год в плюсе. И сможете отлично отдохнуть!

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком полны любви и взаимопонимания. Новогодняя ночь сделает вас еще ближе. Не исключено, что состоится разговор, который изменит вашу судьбу.

Благоприятные дни: 27, 29; неблагоприятные: 31.

Стрелец (23.11-21.12): Возможны поездки, командировки, активизация переговоров с зарубежными партнерами. Особенно по вопросам, которые уже обсуждались раньше, но по каким-либо причинам были отложены. Со вторника можно приступать к новым делам или заниматься вопросами образования. Кроме новых знаний, вас ждут интересные, необычные знакомства, которые в будущем окажутся полезными. В среду и четверг активно продвигайте свои планы. На ближайшие несколько недель не стоит планировать никаких нововведений.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно. Удачными будут покупки и приобретения в среду и в пятницу. Так что, если вы не успели купить подарки, то не беда, время еще есть. И главное, есть деньги!

Про любовь. Не бойтесь демонстрировать теплые чувства по отношению к любимому человеку. А вот амбициозность, слишком высокие требования к партнеру грозят все разрушить. Так как избранник может взбунтоваться или впасть в уныние.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12-20.01): Разнообразие впечатлений на этой неделе вам гарантировано. Во вторник может произойти что-то неординарное на работе или придется столкнуться с непредвиденными препятствиями в делах. Далеко не все теперь зависит от вашего желания. Придется умерить расходы и некоторое время терпеливо справляться с грузом обязанностей. В среду и четверг вы уже найдете компромиссные решения по возникшим проблемам и сможете снова проявлять энтузиазм и активность в делах, которые наметили.

Про бизнес. Во вторник не желательно впутываться в финансовые авантюры, особенно те, которые сулят мгновенный результат, выигрыш или баснословную прибыль. Во второй половине недели не стоит расслабляться, надо завершить важные дела перед праздниками.

Про любовь. Увы, возможны проблемы прямо накануне праздника. Судьба предоставит вам выбор: или расставание с любимым человеком, или принятие тех жизненных обстоятельств, которые у него возникли. Вам придется чем-то жертвовать, выбирайте сами.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: нет.

Водолей (21.01-19.02): Вы будете комфортно чувствовать себя в уединении, занимаясь привычной деятельностью. Но вряд ли удастся на этой неделе сохранить стабильность в делах и внутреннее равновесие. Придется переключиться на внеочередную работу. Новые идеи и предложения могут изначально вызвать протест, но не торопитесь сразу отвечать отказом. Дайте ситуации проявиться, а себе оставьте время подумать.

Про бизнес. На этой неделе желательно контролировать не только свои финансы, но и денежные аппетиты близких людей. Праздники не оправдание для транжирства. Поход по магазинам во вторник увенчается успехом, вы обязательно увидите ту вещь, о которой давно мечтали.

Про любовь. Чтобы завершить все дела в этом году, вам придется оставить на время романтические встречи и свидания и с головой погрузиться в работу, что может вызвать подозрение и ревность со стороны любимого человека.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 31.

Рыбы (20.02-20.03): На этой неделе произойдет резкий поворот событий, словно что-то остановит вас в стремительном движении - и заставит двигаться в новом направлении. Со вторника нужно будет заново сориентироваться в том, чем вы заняты, и пересмотреть свои планы и обязанности. Непредсказуемость всего происходящего требует быстрой реакции и конструктивного подхода с вашей стороны. В среду будьте особенно внимательны, не давайте своим чувствам беспрепятственно проявляться под влиянием настроения.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно и не вызывает у вас особенного беспокойства. В среду вы можете купить дорогой, но классный наряд для новогодней ночи, так что это того стоит. Уже с четверга постарайтесь забыть о рабочих вопросах и настроиться на праздник.

Про любовь. На любовном фронте временное затишье. Но, возможно, новогодняя ночь все изменит. Не сидите дома, отправляйтесь на шумную вечеринку, там вы сможете встретить свою судьбу.

Благоприятные дни: 28, 30; неблагоприятные: 31.