  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Обмоченный флаг, SHAMAN и рынок: самые популярные материалы Myslo в 2023 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Обмоченный флаг, SHAMAN и рынок: самые популярные материалы Myslo в 2023 году
Изображение DALL-E

Обмоченный флаг, SHAMAN и рынок: самые популярные материалы Myslo в 2023 году

Собрали немного статистики. Какие новости и статьи читали и обсуждали больше всего?

Самые популярные статьи

1 место

Грозят ли штрафы и отключение газа тем, кто не успел перезаключить договор на техобслуживание?

a4cd58a1-fbfa-4954-95cf-2a8a8bed0d06_3.jpg

Разъяснение Myslo о газовых договорах за несколько дней уходящего года вырвалось в топ самых читаемых материалов.

Итог: более 114 тысяч просмотров. 

2 место

Туляк помочился на флаг России: суд огласил приговор

2e266ed1-e827-419a-885a-21f4191dc095_3.jpg

Самым популярным материалом на Myslo в 2023 году (не считая новостей о погоде и проекта «Первоклассники») стала новость о приговоре непатриотичному туляку, помочившемуся на флаг России.

Итог: 6 месяцев ограничения свободы, 107 тысяч просмотров материала.

3 место

В случае ухудшения обстановки в Тульской области примут дополнительные меры безопасности людей и важных объектов

4b53db03-1d0b-4b0e-ba9a-0735d7788dfb_3.jpg

Шел март 2023 года. Тревожная новость о совещании в «белом доме» и напоминание о введенном в Тульской области режим повышенной готовности тоже интересовала туляков. «В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов», — сообщило правительство.

Итог: 84 604 просмотров.

4 место

Тульский Центральный рынок: уходящая натура

b60e4e1e-fde0-4f12-974c-15bf00bacfe0_3.jpg

Земельный участок под тульским Центральным рынком выкупили рязанские бизнесмены. Скоро здесь построят жилой квартал. А еще лет десять-пятнадцать назад рынок был, как сейчас говорят, центром притяжения. Myslo предложил читателям поностальгировать по тем временам.

Итог: 78 551 просмотр.

5 место

В Туле SHAMAN спел на улице и устроил масштабное караоке

36eaff13-ed77-40c3-99f5-dd35375d3c67_b.jpg

Куда ж без SHAMAN'а-то. Летом он отыграл подряд два концерта в Туле. Репортаж об этом на Myslo был крайне популярен у аудитории певца-патриота.

Итог: 72 168 просмотров.

6 место

«Школодром-2023» в Центральном парке: яркое начало учебного года!

b9aa8f0b-56d7-4e20-bfb7-adcc55a2369b.jpg

Это репортаж о том, как в парке проходил самый веселый и познавательный праздник для школьников и их родителей — «Школодром». По традиции портал Myslo и газета «Слобода» проводят его в первых числах сентября в ЦПКиО. 

Итог: 69 575 просмотров.

7 место

Тульские зэки идут в ЧВК, зарабатывают деньги и читают Донцову: репортаж из колонии строгого режима

106590f7-295c-4b1f-a858-a0e56cdb769a.jpg

Побывали в одной из колоний строгого режима, чтобы своими глазами посмотреть на условия пребывания осуждённых и поговорить с ними о жизни после срока.

Итог: 67 194 просмотра.

 

Самые обсуждаемые статьи

Тульские врачи рекомендовали употреблять в праздники больше рыбы 785 комментариев (это загадка для нас).

В Туле начали продавать яйца поштучно  561 комментарий.

Туляк продолжает наживаться на просроченных авторучках — 541 комментарий.

Мобилизованные туляки отправились в зону СВО: фоторепортаж  477 комментариев.

Туластат подсчитал, сколько стоит сходить на свидание — 463 комментария.

Сюжет: Итоги года-2023
Кто стал народным журналистом года на Myslo
Жизнь Тулы и области
Кто стал народным журналистом года на Myslo
вчера, в 19:00, 63 1291 14
Проспект Ленина, газовая тема и цены: вспоминаем самые крупные фейлы 2023 года в Туле
Жизнь Тулы и области
Проспект Ленина, газовая тема и цены: вспоминаем самые крупные фейлы 2023 года в Туле
30 декабря, в 10:25, 68 1933 2

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 16:00 0
Другие статьи по темам
Событие
итоги 2023топовые новостичто читали на Myslo

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Итоги 2023 года: Самые громкие ДТП в Туле
Итоги 2023 года: Самые громкие ДТП в Туле
Отсыпаемся: фоторепортаж с опустевших улиц Тулы 1 января
Отсыпаемся: фоторепортаж с опустевших улиц Тулы 1 января
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.