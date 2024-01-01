Обмоченный флаг, SHAMAN и рынок: самые популярные материалы Myslo в 2023 году

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Собрали немного статистики. Какие новости и статьи читали и обсуждали больше всего?

Самые популярные статьи

1 место

Грозят ли штрафы и отключение газа тем, кто не успел перезаключить договор на техобслуживание?

Разъяснение Myslo о газовых договорах за несколько дней уходящего года вырвалось в топ самых читаемых материалов.

Итог: более 114 тысяч просмотров.

2 место

Самым популярным материалом на Myslo в 2023 году (не считая новостей о погоде и проекта «Первоклассники») стала новость о приговоре непатриотичному туляку, помочившемуся на флаг России.

Итог: 6 месяцев ограничения свободы, 107 тысяч просмотров материала.

3 место

В случае ухудшения обстановки в Тульской области примут дополнительные меры безопасности людей и важных объектов

Шел март 2023 года. Тревожная новость о совещании в «белом доме» и напоминание о введенном в Тульской области режим повышенной готовности тоже интересовала туляков. «В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов», — сообщило правительство.

Итог: 84 604 просмотров.

4 место

Тульский Центральный рынок: уходящая натура

Земельный участок под тульским Центральным рынком выкупили рязанские бизнесмены. Скоро здесь построят жилой квартал. А еще лет десять-пятнадцать назад рынок был, как сейчас говорят, центром притяжения. Myslo предложил читателям поностальгировать по тем временам.

Итог: 78 551 просмотр.

5 место

В Туле SHAMAN спел на улице и устроил масштабное караоке

Куда ж без SHAMAN'а-то. Летом он отыграл подряд два концерта в Туле. Репортаж об этом на Myslo был крайне популярен у аудитории певца-патриота.

Итог: 72 168 просмотров.

6 место

«Школодром-2023» в Центральном парке: яркое начало учебного года!

Это репортаж о том, как в парке проходил самый веселый и познавательный праздник для школьников и их родителей — «Школодром». По традиции портал Myslo и газета «Слобода» проводят его в первых числах сентября в ЦПКиО.

Итог: 69 575 просмотров.

7 место

Тульские зэки идут в ЧВК, зарабатывают деньги и читают Донцову: репортаж из колонии строгого режима

Побывали в одной из колоний строгого режима, чтобы своими глазами посмотреть на условия пребывания осуждённых и поговорить с ними о жизни после срока.

Итог: 67 194 просмотра.

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