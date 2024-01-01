Обмоченный флаг, SHAMAN и рынок: самые популярные материалы Myslo в 2023 году

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Грозят ли штрафы и отключение газа тем, кто не успел перезаключить договор на техобслуживание?
Разъяснение Myslo о газовых договорах за несколько дней уходящего года вырвалось в топ самых читаемых материалов.
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Туляк помочился на флаг России: суд огласил приговор
Самым популярным материалом на Myslo в 2023 году (не считая новостей о погоде и проекта «Первоклассники») стала новость о приговоре непатриотичному туляку, помочившемуся на флаг России.
Итог: 6 месяцев ограничения свободы, 107 тысяч просмотров материала.
В случае ухудшения обстановки в Тульской области примут дополнительные меры безопасности людей и важных объектов
Шел март 2023 года. Тревожная новость о совещании в «белом доме» и напоминание о введенном в Тульской области режим повышенной готовности тоже интересовала туляков. «В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов», — сообщило правительство.
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Тульский Центральный рынок: уходящая натура
Земельный участок под тульским Центральным рынком выкупили рязанские бизнесмены. Скоро здесь построят жилой квартал. А еще лет десять-пятнадцать назад рынок был, как сейчас говорят, центром притяжения. Myslo предложил читателям поностальгировать по тем временам.
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В Туле SHAMAN спел на улице и устроил масштабное караоке
Куда ж без SHAMAN'а-то. Летом он отыграл подряд два концерта в Туле. Репортаж об этом на Myslo был крайне популярен у аудитории певца-патриота.
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«Школодром-2023» в Центральном парке: яркое начало учебного года!
Это репортаж о том, как в парке проходил самый веселый и познавательный праздник для школьников и их родителей — «Школодром». По традиции портал Myslo и газета «Слобода» проводят его в первых числах сентября в ЦПКиО.
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Тульские зэки идут в ЧВК, зарабатывают деньги и читают Донцову: репортаж из колонии строгого режима
Побывали в одной из колоний строгого режима, чтобы своими глазами посмотреть на условия пребывания осуждённых и поговорить с ними о жизни после срока.
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