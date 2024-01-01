Итоги 2023 года: Самые громкие ДТП в Туле

В автокатастрофе под Тулой погибли 9 граждан ДНР и ЛНР

25 января на калужской трассе неподалеку от поворота на Алешню произошло серьезное ДТП с участием автоцистерны и микроавтобуса Volkswagen. Столкновение было лобовым.

Как потом выяснилось, в микроавтобусе ехали жители ДНР и ЛНР: на месте нашли документы граждан этих республик и Украины, а также сим-карты латвийского оператора. Тульскую область они пересекали транзитом.



Причиной катастрофы стал выезд микроавтобуса Volkswagen на встречку. Водитель грузовика успел заметить летящий в него микроавтобус, но времени на предотвращение аварии у него не было. После столкновения оба транспортных средства улетели в кювет и перевернулись.

На трассе под Тулой опрокинулся в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400

20 апреля на трассе М-2 «Крым» под Тулой, рядом с д. Прудное неподалеку от Metro опрокинулся в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400. Эта боевая машина стоит около 13 млрд рублей.

С-400 двигался в составе колонны, но по дороге отстал. В результате ДТП у 33-летнего водителя диагностировали перелом руки. Боекомплект не был активирован.

ДТП со спортивным Porsche на ул. Советской

Ночью 7 июня в Туле на ул. Советской, попал на видео. Напомним, в районе «Искры» автомобиль Porsche Panamera врезался в забор, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с Honda CR-V и Hyundai Solaris.

Водитель Porsche находился в состоянии алкогольного опьянения (0,9 мг/л).

В результате ДТП погиб пассажир Porsche, также в автоаварии пострадали водитель и два пассажира Honda.

По делу недавно состоялся суд. 36-летнего водителя Porsche приговорили к 3,5 годам колонии.

Спортивный электрокар влетел в стелу на ул. Короленко

45-летний бывший владелец загородного комплекса «Берендей» на крутом китайском спортэлектрокаре Zeekr протаранил стелу на площади 50-й Армии. Автомобиль летел с улицы Болдина, водитель потерял управление.

Авария произошла 20 октября в 4.20. Мужчина погиб, его 27-летняя пассажирка пострадала.

На ул. Советской туляк на внедорожнике протаранил толпу пешеходов

26 октября на ул. Советской 65-летний водитель Mitsubishi Pajero врезался в толпу людей на пешеходном переходе. Внедорожник остановился у стоп-линии на пересечении ул. Советской и проспекта Ленина. Горел красный, затем загорелась стрелка для поворачивающих налево.

Водитель Pajero слегка замешкался, после чего двинулся прямо, на красный, постепенно набирая скорость. В это время Советскую уже переходили люди.

Толпу людей сложно было не заметить, но водитель почему-то не остановился и врезался прямо в них.

Водитель, сидевший за рулем внедорожника, был трезвым. В аварии пострадала 41-летняя женщина и 60-летний мужчина — их сразу доставили в больницу. Еще одна женщина отказалась от госпитализации, помощь ей оказали на месте.