Тульские десантники отпразднуют 77-летие создания 106-й гвардейской дивизии

Фото: пресс-служба 106-й гвардейской дивизии ВДВ

Прославленное боевое соединение было создано в самый разгар Великой Отечественной войны.

В понедельник, 26 апреля, 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии исполнится 77 лет назад. Это соединение было создано во время Великой Отечественной войны.

17 марта 1944 года Приказом Верховного Главнокомандующего №306 за овладение городом Мор (Венгрия) дивизия была награждена орденом Кутузова II степени.

Затем в ходе продолжительных и упорных боев части дивизии форсировали канал Трайзен и вместе с соединениями 106-й гвардейской стрелковой дивизии овладели городом Санкт-Пельтен – крупным транспортным узлом и опорным пунктом противника. За проявленное мужество и отвагу личному составу дивизии объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего.

26 апреля 1944 года дивизии был вручен орден Красного Знамени. Этот день стал считаться днем образования соединения.

Тульские десантники принимали участие во многих войнах и вооруженных конфликтах – эвакуация правительства из Республики Афганистан и наведение конституционного порядка в Чечне, события в Грузии и другое.

Сейчас дивизия оснащена самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники, средствами десантирования и связи. Особое внимание уделяется боевой подготовке подразделений, широко применяются средства десантирования и новейшая техника – боевые машины десанта БМД-4М, БТР-МДМ, комплексы «Стрелец» и новейшие парашютные системы «Арбалет».

За свою славную историю дивизия воспитала 28 Героев Советского Союза и Героев России. Более 52000 военнослужащих награждены орденами и 4500 – медалями. 13 августа 2015 года указом Президента Российской Федерации дивизии присвоено почётное наименование «Тульская».

Командует соединением гвардии полковник Евгений Тонких. Тульские десантники прославленного соединения продолжают совершенствовать свою боевую выучку и готовы к выполнению любых поставленных задач.