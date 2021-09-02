С 3 по 5 сентября в Туле пройдет III международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино». Программа предусматривает демонстрацию художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

В Туле площадкой кинофестиваля станет музейно-выставочный комплекс Тульского кремля. Зрители увидят кинокартины из России, Казахстана, США, Германии, Белоруссии, Республики Словения, Канады, Венгрии, Великобритании, Польши и Франции.

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