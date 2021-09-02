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Международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино»

Международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино»

С 3 по 5 сентября в Туле пройдет III международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино». Программа предусматривает демонстрацию художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

В Туле площадкой кинофестиваля станет музейно-выставочный комплекс Тульского кремля. Зрители увидят кинокартины из России, Казахстана, США, Германии, Белоруссии, Республики Словения, Канады, Венгрии, Великобритании, Польши и Франции.

Публикуем афишу:
 
  • 3 сентября, 15.00 — «Александр Невский» (СССР, 1938, С. Эйзенштейн, 1.51, 6+)
  • 4 сентября, 13.00 — «Африка» (Россия, 2021, 6+, реж. Д. Биневская, Н. Славецкая, 54 мин.,)
  • 5 сентября, 13.00 — «60 дней войны» (Казахстан, 2018, 57 мин., реж.: Н. Раисов).
Где и когда?
Тульский Кремль, музей
3 сентября 2021, пятница
15:00
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4 сентября 2021, суббота
13:00
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4 сентября 2021, суббота
15:00
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Касса
«Тулица» — «Динамо-АК БАРС»
Купить билет
4 сентября, суббота 17:30
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 100 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
БЫДЛОЦЫКЛ
Купить билет
2 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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