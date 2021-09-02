Международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино»
С 3 по 5 сентября в Туле пройдет III международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино». Программа предусматривает демонстрацию художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне.
В Туле площадкой кинофестиваля станет музейно-выставочный комплекс Тульского кремля. Зрители увидят кинокартины из России, Казахстана, США, Германии, Белоруссии, Республики Словения, Канады, Венгрии, Великобритании, Польши и Франции.
Публикуем афишу:
- 3 сентября, 15.00 — «Александр Невский» (СССР, 1938, С. Эйзенштейн, 1.51, 6+)
- 4 сентября, 13.00 — «Африка» (Россия, 2021, 6+, реж. Д. Биневская, Н. Славецкая, 54 мин.,)
- 5 сентября, 13.00 — «60 дней войны» (Казахстан, 2018, 57 мин., реж.: Н. Раисов).
Где и когда?
Тула, Кремль
3 сентября 2021, пятница
15:00
4 сентября 2021, суббота
13:00
4 сентября 2021, суббота
15:00
5 сентября 2021, воскресенье
13:00
5 сентября 2021, воскресенье
15:00
4 сентября, суббота 17:30
₽ Билеты: 100 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽