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Субботник на Всехсвятском кладбище

Субботник на Всехсвятском кладбище

20 апреля на Всехсвятском кладбище пройдет субботник. 

Тулякам рекомендуют взять перчатки и репелленты (в первую очередь, защиту от клещей), быть в удобной одежде и обуви. Инструментами по традиции обеспечит музей.

Организатор: Ирина Григорьевна Ковшарь, краевед-некрополист,
+7 (906) 627-63-43.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на портале Добро.ru

Где и когда?
Всехсвятский кафедральный собор
Тула , Л. Толстого ул., д.79
20 апреля 2024, суббота
10:00
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