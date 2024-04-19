Субботник на Всехсвятском кладбище

20 апреля на Всехсвятском кладбище пройдет субботник.

Тулякам рекомендуют взять перчатки и репелленты (в первую очередь, защиту от клещей), быть в удобной одежде и обуви. Инструментами по традиции обеспечит музей.

Организатор: Ирина Григорьевна Ковшарь, краевед-некрополист,

+7 (906) 627-63-43.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на портале Добро.ru.