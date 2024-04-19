Субботник на Всехсвятском кладбище
20 апреля на Всехсвятском кладбище пройдет субботник.
Тулякам рекомендуют взять перчатки и репелленты (в первую очередь, защиту от клещей), быть в удобной одежде и обуви. Инструментами по традиции обеспечит музей.
Организатор: Ирина Григорьевна Ковшарь, краевед-некрополист,
+7 (906) 627-63-43.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на портале Добро.ru.
Где и когда?
Тула , Л. Толстого ул., д.79
20 апреля 2024, суббота
10:00
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