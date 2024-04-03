6-летие «Октавы»

20 апреля «Октава» отмечает шестой День рождения и приглашает присоединиться к празднику.



В этом году это не только праздник, а настоящий фестиваль креативных индустрий. Он объединит экспертов со всей страны. Они расскажут про свой путь и поделятся тем, как добиться успеха, занимаясь творчеством.



Полная программа по ссылке.