6-летие «Октавы»
20 апреля «Октава» отмечает шестой День рождения и приглашает присоединиться к празднику.
В этом году это не только праздник, а настоящий фестиваль креативных индустрий. Он объединит экспертов со всей страны. Они расскажут про свой путь и поделятся тем, как добиться успеха, занимаясь творчеством.
Полная программа по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
20 апреля 2024, суббота
12:00
28 декабря - 26 апреля 2023
11 - 24 апреля
23 апреля, вторник 00:00
18 октября - 27 апреля 2023
23 апреля, вторник 00:00
11 - 24 апреля