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6-летие «Октавы»

6-летие «Октавы»

20 апреля «Октава» отмечает шестой День рождения и приглашает присоединиться к празднику.

В этом году это не только праздник, а настоящий фестиваль креативных индустрий. Он объединит экспертов со всей страны. Они расскажут про свой путь и поделятся тем, как добиться успеха, занимаясь творчеством. 

Полная программа по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
20 апреля 2024, суббота
12:00
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