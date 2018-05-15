«Ночь музеев» в Выставочном зале

Полная программа мероприятия:

18:00 — Презентация музейного шедевра из коллекции ТМИИ.

18:00 — «Следопыты искусства». Арт-квест.

19:00 — Jam session от Тульских музыкантов.

19:00 — Мастер-класс «О чем молчит старая рама?». Участники мастер-класса узнают, когда появились первые рамы для картин, познакомятся с современными cпособами оформления живописи, попробуют самостоятельно отреставрировать раму.

19:00 — «Геральдика». Мастер-класс по созданию фамильного герба.

20.00 — Музыкальный перформанс от творческого движения «Пальма Джем»

21.00 — Открытый микрофон «Поэзия и музей». Современные молодые поэты поразмышляют на тему «Поэзия и музей».

В«Ночи музеев» примет участие творческое объединение «Голоса Тульских улиц».

Стоимость: дети – 60 р., взрослые – 150 р.