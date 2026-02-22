  1. Моя Слобода
Снежный апокалипсис и цыганский дебош на подстанции скорой: топ новостей недели на Myslo

Чем ушедшая неделя запомнилась тулякам?

Фото Алексея Пирязева.

В топе самых читаемых новостей, конечно, мощный снегопад и его последствия. Снежный апокалипсис в Тульской области начался 16 февраля. Циклон «Валли» принес в Тулу рекордное с 1999 года количество снега — к пятнице высота сугробов местами достигла 74 сантиметров. Жители вместе с коммунальщиками вышли расчищать дороги и улицы.

Еще одна просматриваемая новость — на подстанцию скорой из Плехановского табора привезли умершего молодого мужчину. Предположительно, он скончался от острой сердечной недостаточности. Соплеменники покойного заблокировали одну из Зареченских подстанций скорой помощи, требуя вернуть усопшего к жизни. Угрожали, скандалили. Подробности — по ссылке. По факту инцидента Следственный комитет начал проверку.

Реально ли снять в Туле квартиру до 20 тысяч рублей на длительный срок? Мы проверили. Просмотрели на Авито объявления и сделали подборку. Посмотреть можно здесь.

Еще одна шокирующая новость недели — в Туле ритуальный агент брал огромные деньги за похороны и исчезал. Жертвы злоумышленника рассказали корреспонденту Myslo свои истории. Подробности вопиющего случая — по ссылке.

И о позитивном — в подборке самых популярных новостей недели два фоторепортажа со спортивных событий. Так, на Косой Горе фанаты спорта сыграли в футбол в валенках. А на территории Барсуковского карьера прошёл Кубок Тульской области по ралли‑спринту

вчера, в 21:20 +1
Еще один украинский беспилотник уничтожен в небе над Тульской областью
Еще один украинский беспилотник уничтожен в небе над Тульской областью

