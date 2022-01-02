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Во время новогодних праздников коммунальные службы Тульской области будут работать круглосуточно
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Во время новогодних праздников коммунальные службы Тульской области будут работать круглосуточно

Куда обратиться, если случилась коммунальная авария? Публикуем номера телефонов.

Коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации региона в период новогодних каникул будут работать в круглосуточном режиме.

В случае возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения жители могут круглосуточно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу своего муниципалитета. Их телефоны:

  • Алексин — 8 (48753) 4−18−49
  • Арсеньевский район — 8 (48733) 2−14−10
  • Белевский район — 8 (48742) 4−20−12
  • Богородицкий район — 8 (48761) 2−34−45
  • Веневский район — 8 (48745) 2−39−18
  • Воловский район — 8 (48768) 2−18−81
  • Донской — 8 (48746) 5−96−06
  • Дубенский район — 8 (48732) 2−12−82
  • Ефремов — 8 (48741) 6−09−11
  • Заокский район — 8 (48734) 2−81−72
  • Каменский район — 8 (48744) 2−16−58
  • Кимовский район — 8 (48735) 5−25−70
  • Киреевский район — 8 (48754) 6−11−24
  • Куркинский район — 8 (48743) 5−12−33
  • Новомосковск — 8 (48762) 3−43−49
  • п. Новогуровский — 8 (48753) 7−92−17
  • Одоевский район — 8 (48736) 4−10−52
  • Плавский район — 8 (48752) 2−14−48
  • п. Славный — 8 (48733) 5−45−65
  • Суворовский район — 8 (48763) 2−48−59
  • Тепло-Огаревский район — 8 (48755) 2−12−91
  • Тула — 1391 (с моб. телефона); 8 (4872) 47-20-37; 8 (4872) 47-20-34
  • Узловский район — 8 (48731) 6−36−05, 8 (48731) 6−47−10
  • Чернский район — 8 (48756) 2−14−30, 8 (48756) 5−00−97
  • Щекинский район — 8 (48751) 5−66−56, 8 (48751) 5−43−45
  • Ясногорский район — 8 (48766) 2−15−62.

Кроме того, организовано дежурство управляющих компаний. Подробный график работы и контактные телефоны УК можно найти на их сайтах или по ссылке.

В праздничные дни продолжит работу в постоянном режиме сервис ЕДС ГЖИ Тульской области: https://or71.ru/eds/. Сюда жители региона могут обратиться с любой заявкой по обслуживанию многоквартирного дома.

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