Во время новогодних праздников коммунальные службы Тульской области будут работать круглосуточно

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации региона в период новогодних каникул будут работать в круглосуточном режиме.



В случае возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения жители могут круглосуточно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу своего муниципалитета. Их телефоны:

Алексин — 8 (48753) 4−18−49

Арсеньевский район — 8 (48733) 2−14−10

Белевский район — 8 (48742) 4−20−12

Богородицкий район — 8 (48761) 2−34−45

Веневский район — 8 (48745) 2−39−18

Воловский район — 8 (48768) 2−18−81

Донской — 8 (48746) 5−96−06

Дубенский район — 8 (48732) 2−12−82

Ефремов — 8 (48741) 6−09−11

Заокский район — 8 (48734) 2−81−72

Каменский район — 8 (48744) 2−16−58

Кимовский район — 8 (48735) 5−25−70

Киреевский район — 8 (48754) 6−11−24

Куркинский район — 8 (48743) 5−12−33

Новомосковск — 8 (48762) 3−43−49

п. Новогуровский — 8 (48753) 7−92−17

Одоевский район — 8 (48736) 4−10−52

Плавский район — 8 (48752) 2−14−48

п. Славный — 8 (48733) 5−45−65

Суворовский район — 8 (48763) 2−48−59

Тепло-Огаревский район — 8 (48755) 2−12−91

Тула — 1391 (с моб. телефона); 8 (4872) 47-20-37 ; 8 (4872) 47-20-34

; 8 (4872) 47-20-34 Узловский район — 8 (48731) 6−36−05, 8 (48731) 6−47−10

Чернский район — 8 (48756) 2−14−30, 8 (48756) 5−00−97

Щекинский район — 8 (48751) 5−66−56, 8 (48751) 5−43−45

Ясногорский район — 8 (48766) 2−15−62.

Кроме того, организовано дежурство управляющих компаний. Подробный график работы и контактные телефоны УК можно найти на их сайтах или по ссылке.



В праздничные дни продолжит работу в постоянном режиме сервис ЕДС ГЖИ Тульской области: https://or71.ru/eds/. Сюда жители региона могут обратиться с любой заявкой по обслуживанию многоквартирного дома.