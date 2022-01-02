Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Во время новогодних праздников коммунальные службы Тульской области будут работать круглосуточно
Куда обратиться, если случилась коммунальная авария? Публикуем номера телефонов.
Коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации региона в период новогодних каникул будут работать в круглосуточном режиме.
В случае возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения жители могут круглосуточно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу своего муниципалитета. Их телефоны:
- Алексин — 8 (48753) 4−18−49
- Арсеньевский район — 8 (48733) 2−14−10
- Белевский район — 8 (48742) 4−20−12
- Богородицкий район — 8 (48761) 2−34−45
- Веневский район — 8 (48745) 2−39−18
- Воловский район — 8 (48768) 2−18−81
- Донской — 8 (48746) 5−96−06
- Дубенский район — 8 (48732) 2−12−82
- Ефремов — 8 (48741) 6−09−11
- Заокский район — 8 (48734) 2−81−72
- Каменский район — 8 (48744) 2−16−58
- Кимовский район — 8 (48735) 5−25−70
- Киреевский район — 8 (48754) 6−11−24
- Куркинский район — 8 (48743) 5−12−33
- Новомосковск — 8 (48762) 3−43−49
- п. Новогуровский — 8 (48753) 7−92−17
- Одоевский район — 8 (48736) 4−10−52
- Плавский район — 8 (48752) 2−14−48
- п. Славный — 8 (48733) 5−45−65
- Суворовский район — 8 (48763) 2−48−59
- Тепло-Огаревский район — 8 (48755) 2−12−91
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Тула — 1391 (с моб. телефона);
8 (4872) 47-20-37; 8 (4872) 47-20-34
- Узловский район — 8 (48731) 6−36−05, 8 (48731) 6−47−10
- Чернский район — 8 (48756) 2−14−30, 8 (48756) 5−00−97
- Щекинский район — 8 (48751) 5−66−56, 8 (48751) 5−43−45
- Ясногорский район — 8 (48766) 2−15−62.
Кроме того, организовано дежурство управляющих компаний. Подробный график работы и контактные телефоны УК можно найти на их сайтах или по ссылке.
В праздничные дни продолжит работу в постоянном режиме сервис ЕДС ГЖИ Тульской области: https://or71.ru/eds/. Сюда жители региона могут обратиться с любой заявкой по обслуживанию многоквартирного дома.
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