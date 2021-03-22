новости
новости
Регистрация
Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Союзмультфильм» (0+)

С 27 марта смотрите новый сборник Программы показов реставрированных мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» – «Обезьянки, вперед!» и «Двенадцать месяцев». Благодаря реставрации фильмы вновь возвращаются к зрителю на большой экран. Молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством «Золотой коллекции», многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а их родители – увидеть по-новому знакомые с детства картины «Союзмультфильма».

 

«Майор Гром: Чумной Доктор» (12+)

C 1 апреля смотрите первую полнометражную экранизацию российского комикса. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге, на его пути встает человек в маске Чумного Доктора. Он начинает убивать людей, которым однажды удалось уйти от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Имя актера, который исполнил роль Чумного Доктора, пока держится в секрете.
 
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 21:40 0
Другие статьи по темам
Событие
Синема Парккино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электричество 23 марта
Где в Туле отключат электричество 23 марта
В Тульской области открыта горячая линия по вопросам работы транспорта
В Тульской области открыта горячая линия по вопросам работы транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.