Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

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«Союзмультфильм» (0+)

С 27 марта смотрите новый сборник Программы показов реставрированных мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» – «Обезьянки, вперед!» и «Двенадцать месяцев». Благодаря реставрации фильмы вновь возвращаются к зрителю на большой экран. Молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством «Золотой коллекции», многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а их родители – увидеть по-новому знакомые с детства картины «Союзмультфильма».

«Майор Гром: Чумной Доктор» (12+) C 1 апреля смотрите первую полнометражную экранизацию российского комикса. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге, на его пути встает человек в маске Чумного Доктора. Он начинает убивать людей, которым однажды удалось уйти от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Имя актера, который исполнил роль Чумного Доктора, пока держится в секрете.

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.