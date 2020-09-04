Музейный квартал в Туле: все готово к празднованию 500-летия Тульского кремля

4 сентября Тулу посетил заместитель Председателя Правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля Дмитрий Чернышенко. После итогового совещания оргкомитета он вместе с губернатором Алексеем Дюминым проинспектировал готовность объектов Тульского кремля и Музейного квартала.

Первой точкой осмотра стал Тульский кремль, где сейчас идут реставрация Успенского собора, восстановление осадных дворов и создание археологического окна.

Алексей Дюмин показал Дмитрию Чернышенко Казанскую набережную.

В музейном квартале вице-премьер и губернатор осмотрели уже готовые объекты и пообщались с тульскими музейщиками.

– Отреставрированные памятники истории и культуры, благоустроенные территории, новые музеи и экспозиции к 500-летию Тульского кремля – это большой подарок не только жителям, но и гостям Тульской области. Это только начало масштабного восстановления культурного и исторического богатства тульской земли, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что о создании Музейного квартала в Туле губернатор Алексей Дюмин заявил в декабре 2016 года в своем Послании к депутатам облдумы и жителям. Он выступил с инициативой «вернуть реку горожанам», создать комфортное и современное общественное пространство в исторической части города. А уже 26 июля 2017 года в доме Дворянского собрания был презентован уникальный для Тулы урбанистический проект «Тульская набережная», разработанный архитекторами столичного бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро в тесном сотрудничестве правительством региона и администрацией города Тулы.

Важной частью проекта было обновление улицы Металлистов: были комплексно реконструированы сети, заменено освещение, выполнено озеленение. Большинство зданий, как примеры застройки XIX века, сегодня являются объектами культурного наследия. Несколько наиболее ярких с архитектурной точки зрения зданий отведены под Музейный квартал.

В Музейном квартале расположены филиалы 4 федеральных музеев - Государственного исторического музея, музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музея-заповедника «Куликово поле», музея-заповедника В. Д. Поленова, а также два региональных (музей казачества и музей декоративно-прикладного и современного искусства, который уже с июля открыт для посетителей) и два частных музея.

Тула, ул. Металлистов, 1.

Данное здание было построено в первой половине XIX века и принадлежало священнику Казанской церкви И. Г. Лебедеву.

В 1918 году застройка участка состояла из каменного двухэтажного дома с пристройкой с запада каменной галереей, деревянной лавки с одной каменной стеной, выходившей на красную линию Пятницкой улицы.

Пользователем объекта является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный военно-исторический и природный музей- заповедник «Куликово поле».

Тула, улица Металлистов, 4.

Жилой дом жилой конца ХVІІІ в.

В 1799 году дом принадлежал купцам Василию и Петру Поповым. Здесь продавались мыло, свечи, керосин, чай, сахар, кофе.

В здании будет открыт музей казачества – филиал Тульского музейного объединения.

Тула, улица Металлистов, 8.

Жилой дом жилой конца XIX в.

На рубеже XIX-XX веков усадьбой владел Яков Александрович Лихошерстов, который торговал медом и свечами. Во дворе дома располагалась фабрика, где изготавливали свечи для домашнего обихода.

Пользователем объекта является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный военно-исторический и природный музей.

Тула, улица Металлистов, 10.

Административно- производственное здание пряничной торговли, нач. XIX в. Особняк в стиле позднего классицизма принадлежал Белолипецким. Михаил Григорьевич Белолипецкий в возрасте 35 лет основал фабрику «Тульский пряник». Позднее она стала называться М. Г. Белолипецкий с сыновьями». Первый этаж дома занимал пряничный цех. Второй этаж был поделен на две части: в одной была кондитерская, а в другой – квартира Белолипецких. В кондитерской продавали сахарные круглые «эрбики» и «репки», «фигурные» пряники.

Подробнее о доме читайте здесь

А вот так особняк выглядел в середине 2000-х.

Пользователем объекта будет ФГБУК «Государственный исторический музей- заповедник «Куликово поле.

Тула, улица Металлистов, 12.

Дом Сисиных, XVIII в., XIX в.». Дом принадлежал тульским мещанам Егору и Ивану Ивановичам Сисиным. На первом этаже находились две лавки, на втором - жилые помещения. К дому была пристроена красильня. От Сисиных дом перешел к Сушкиным. В 1912 году после Лидии Романовны Сушкиной его владельцами стали купцы Александр и Сергей Александровичи Сушкины. В то время весь дом занимало Тульское купеческое собрание. Видимо, по этой причине он был соединен с соседним домом Белолипецкого. В советский период дом использовался как жилой.

Лет 10 назад дом выглядел вот так.

В июле 2020 г. здесь открылся филиал Тульского музейного объединения декоративно-прикладного и современного искусства. В экспозиции представлено аутентичное народное искусство и ремесленные традиции Тульского края и других субъектов страны. Для посетителей и туристов разработаны различные тематические программы и мастер-классы.

Тула, улица Металлистов, 25.

Дом Кучина Е. Х. (последняя четверть XIX в.).

Первый владелец дома – тульский купец Бельский с дочерями.

В 1842 году здание приобрел тульский купец Володимеров с целью безвозмездной передачи Николаевскому детскому приюту г. Тулы.

В 1907 году в доме открылся кинотеатр «Русалка». В то время это было модное место, где в фойе играл струнно-концертный ансамбль и устраивались танцы. В 1910-е годы первый этаж сдавали под магазины. На втором этаже находилась казарма, оттого основная часть торговых площадей пустовала. После революции вплоть до середины 80-х прошлого века дом был жилой. Потом его отдали ТОЗу. Последними резидентами дома Кучина были два оружейных магазина.

В начале XXI века дом выглядел вот так:

Пользователем объекта является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Тула, улица Благовещенская, дом 8, литеры А, Б, В, Г.

Дом жилой, 1-я половина XVIII в., усадьба, 1-я четв. XIX в., дом жилой, 1-я четв. XIX в. и жилой дом, 2-я половина XIX века.

Данные здания принадлежали купцу 3-й гильдии Даниле Кондратьевичу Швецову, купцам Ливенцевым (держали торговые лавки), мещанам Григорию Филатовичу Воронову и Ивану и Николаю Андреевичам Грязевым. В конце прошлого века в них располагался Объединенный институт физики Земли им. О. Ю.Шмидта Российской академии наук.

Пользователем объектов является ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова».