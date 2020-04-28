Владимир Путин предложил объявить 28 апреля Днем работника скорой помощи

- Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем, — заявил президент.