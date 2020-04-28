новости
новости
Регистрация
Владимир Путин предложил объявить 28 апреля Днем работника скорой помощи
Фото из архива Myslo.

Владимир Путин предложил объявить 28 апреля Днем работника скорой помощи

Об этом президент заявил в ходе обращения к гражданам.

Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
 
- Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем, — заявил президент.
Сюжет: Коронавирус
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно
Жизнь Тулы и области
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно
сегодня, в 17:50, 49 6324 -10
В тульские гостиницы заселились более 200 медиков из инфекционных госпиталей
Жизнь Тулы и области
В тульские гостиницы заселились более 200 медиков из инфекционных госпиталей
сегодня, в 16:28, 33 1300 4
Истории волонтеров, помогающих пожилым на самоизоляции: продукты, инсулин и просто поговорить
Жизнь Тулы и области
Истории волонтеров, помогающих пожилым на самоизоляции: продукты, инсулин и просто поговорить
сегодня, в 15:35, 6 613 4
Давайте помогать! Тулячки бесплатно развозят молоко семьям с детьми и занимаются английским
Жизнь Тулы и области
Давайте помогать! Тулячки бесплатно развозят молоко семьям с детьми и занимаются английским
сегодня, в 14:50, 29 1707 7
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:08 0
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Путин
Место
Тула
Прочее
день работника скорой помощипрезидент

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Нужен ли пропуск для передвижения по Туле? Сколько qr-кодов оформлять на семью? Какие штрафы?
Нужен ли пропуск для передвижения по Туле? Сколько qr-кодов оформлять на семью? Какие штрафы?
В Тульской области ввели пропускной режим: как оформить пропуск
В Тульской области ввели пропускной режим: как оформить пропуск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.