Фото из архива Myslo.
Владимир Путин предложил объявить 28 апреля Днем работника скорой помощи
Об этом президент заявил в ходе обращения к гражданам.
Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
- Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем, — заявил президент.
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