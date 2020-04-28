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Что благоустроят в Тульской области в 2020 году

Что благоустроят в Тульской области в 2020 году

Несмотря на пандемию, дворы и общественные пространства приведут в порядок без нарушения графика.

В 2020 году в Тульской области благоустроят не менее 300 дворовых территорий и 16 общественных пространств. Кстати, шесть территорий выбрали сами жители, путем голосования. Об этом в ходе пресс-конференци и 28 апреля рассказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков. 

Среди общественных пространств, благоустраиваемых по ФКГС в этом году:

  • 8 парков (Алексин, Арсеньево, Заокск, Кимовск, Киреевск, Тепло-Огарево, Первомайский);
  • 2 площади (Ефремов, Киреевск);
  • 4 сквера (Богородицк, Киреевск, Одоев, Ясногорск);
  • территория, прилегающая к пруду (Узловая);
  • сквер между многоквартирными домами (Новомосковск).

Сейчас активно заключаются контракты. Работы уже ведутся в Ефремове, совсем скоро благоустраивать начнут и другие объекты.

Олег Дючков

Мы уверены, что как только жизнь вернется в обычное русло, запрос на общественные пространства будет очень большим. Люди на самоизоляции соскучились по общению и прогулкам. Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» не останавливалась ни на один день. 

Олег Дючков также отметил, что в 2019 году тульский регион вошел в тройку лидеров рейтинга Минстроя РФ по реализации программы «Формирование комфортной городской среды», пропустив вперед только Московскую и Калужскую область.

Оценивалась работа по 35 критериям, в том числе учитывалась оценка изменений жителями, качество и объем работ, привлечение добровольцев и синхронизация программы ФКГС с другими.

Один из важных показателей – индекс городской среды. Он важен не только для рейтинга, но и при оценке реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Пять городов Тульской области были оценены как города с приятной городской средой: Тула. Новомосковск, Алексин, Щекино и Венев. В них качество городской среды выше 50%.

Особое внимание уделялось благоустройству малых городов. Их перечень определяют в рамках конкурса. Уже четыре города в Тульской области получили гранты из федерального бюджета на реализацию проекта благоустройства. Среди них самый маленький город России Чекалин и Крапивна.

В прошлом году победителями конкурса стали Богородицк с концепцией развития территории набережной «Город – театр» и Венев с проектом по благоустройству исторического центра «Красная площадь». Работы идут по графику и должны быть завершены осенью Срок завершения – осень 2020 года.

В этом году в конкурсе на благоустройство малых городов примут участие Липки, Плавск и Узловая. В Узловой планируют благоустроить площадь вокруг пруда, а в Липках и Плавске вдохнуть новую жизнь в городские парки. Совместно с министерством ЖКХ сейчас готовятся все необходимые документы, а проекты проходят обсуждение.

 

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 18:30 0
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