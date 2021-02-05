«Заколдованные перекрестки»: названы 53 опасных места на тульских дорогах

Фото из архива Myslo.

Местом концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенном пункте является участок автомобильной дороги, не превышающий 200 м, или перекресток дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.

На основе статистических данных аварийности на территории Тульской области выявлено 53 места концентрации ДТП, 27 из которых находятся на территории областного центра.

В данных местах концентрации произошло 102 ДТП, в которых 140 человек пострадали и два погибли.

На автодороге М-2 «Крым» выявлено 8 мест концентрации ДТП, а именно:

153−154 км — Нарушение правил расположения т/с на проезжей части. Неправильный выбор дистанции. Несоответствие скорости конкретным условиям движения.

169 — 170 км — Несоблюдение очередности проезда нарушения ПДД пешеходами. Неправильный выбор дистанции.

183 — 184 км — Выезд на полосу встречного движения. Нарушение правил перестроения; нарушения ПДД пешеходами.

189 км (протяженностью 440 метров) — Несоблюдение очередности проезда. Нарушения ПДД пешеходами.

192 км (протяженностью 180 метров) — Нарушение требований сигналов светофора. Выезд на полосу встречного движения. Несоблюдение очередности проезда.

203 — 204 км — Неправильный выбор дистанции. Несоблюдение очередности проезда. Нахождение на проезжей части без цели ее перехода. Иные нарушения ПДД пешеходами. Выезд на полосу встречного движения.

210 км (протяженностью 80 метров) — Неправильный выбор дистанции. Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил расположения т/с на проезжей части

6 — 7 км — Выезд на полосу встречного движения. Неправильный выбор дистанции.

В данных местах концентрации произошло 8 ДТП, в которых 46 человек пострадали и 9 погибли.

На автодороге Р-132 «Золотое кольцо» выявлено 3 места концентрации ДТП:

94 — 95 км — Нарушение правил расположения т/с на проезжей части. Выезд на полосу встречного движения. Неправильный выбор дистанции. Нахождение на проезжей части, без цели ее перехода.

98 — 99 км — Неправильный выбор дистанции. Нарушение правил перестроения.

100 км (протяженностью 550 метров) — Неправильный выбор дистанции.

Выезд на полосу встречного движения.

В данных местах концентрации произошло 13 ДТП, в которых 26 человек пострадали и 3 погибло.

На автодороге «Тула-Белев» выявлено 1 место концентрации ДТП:

7 — 8 км — Неправильный выбор дистанции. Выезд на полосу встречного движения. Несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В данных местах концентрации произошло 3 ДТП, в которых 3 человека пострадали и 1 погиб.

На автодороге «Тула-Новомосковск» выявлено 6 мест концентрации ДТП:

9−10 км — Выезд на полосу встречного движения. Неправильный выбор дистанции. Несоблюдение очередности проезда.

11−12 км — Выезд на полосу встречного движения. Неправильный выбор дистанции. Нарушение правил обгона. Несоблюдение очередности проезда.

21 км (участок протяжённостью 260 м) — Нарушения ПДД пешеходами, неправильный выбор дистанции.

25−26 км — Неправильный выбор дистанции. Выезд на полосу встречного движения.

35−36 км — Выезд на полосу встречного движения. Несоблюдение очередности проезда.

52−54 км — Выезд на полосу встречного движения. Неправильный выбор дистанции. Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Нарушение правил расположения т/с на проезжей части.

В данных местах концентрации произошло 22 ДТП, в которых 33 человек пострадали и 6 погибло.

г. Новомосковск

Комсомольское шоссе, д. 2-А, пересечение улицы Комсомольской и автодороги «Золотое кольцо» — Несоблюдение очередности проезда.

198-й километр автодороги «Золотое кольцо» (участок протяженностью 260 м) — Несоблюдение очередности проезда.

В данных местах концентрации произошло 9 ДТП, в которых 12 человек пострадали, погибших нет.

М-2 «Крым» (подъезд к г. Туле) 32−33 км — Несоблюдение очередности проезда.

35−36 км — Несоблюдение очередности проезда. Щекино — Водоразбор 4−5 км — Несоответствие скорости условиям дорожной обстановки.

Пересечение ул. Индустриальной и пр. Улитина.

Пересечение улиц Л. Толстого и Шахтёрской. Несоблюдение очередности проезда.

В данных местах концентрации произошло 17 ДТП, в которых пострадали 25 человек.

Основными причинами совершения ДТП неизменно остаются: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения, неподчинение пешеходами сигналам регулирования, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение водителями правил перестроения, нарушение правил пользования общественным транспортом.

Сотрудниками Госавтоинспекции, совместно с уполномоченными представителями владельцев автомобильных дорог, проводятся совместные обследования с целью установления недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, а также определения перечня первоочередных мероприятий по безопасности и организации дорожного движения и мероприятий по совершенствованию дорожных условий для повышения безопасности движения и профилактике возникновения мест концентрации ДТП.

Уважаемые водители, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия. Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой. Уважаемые водители, помните, что от ваших действий на дорогое зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения, либо вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения — проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным, позвоните и сообщите информацию о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.