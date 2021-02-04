Туляк получил 8 лет за разбойное нападение в Калужской области

Козельский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Тульской области. Мужчина обвинялся в разбойном нападении.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в мае 2020 года, в деревне Стенино Козельского района Калужской области. Злоумышленник узнал, что у потерпевшего есть деньги, пришел к нему, избил и незаконно проник в жилище.

«Там подсудимый связал потерпевшего и, продолжая его избивать, в том числе с помощью молотка и кухонного ножа, требовал от него передачи денежных средств, однако, не получив от него ответа, забрал из дома деньги в сумме около 10 000 руб., мобильный телефон и телевизор», — сообщила местная прокуратура.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, с незаконным проникновением в жилище и с применением предметов в качестве оружия). Мужчине назначили 8 лет колонии строгого режима.