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Туляк получил 8 лет за разбойное нападение в Калужской области

Туляк получил 8 лет за разбойное нападение в Калужской области

В момент преступления мужчина был вооружен молотком и кухонным ножом.

Козельский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Тульской области. Мужчина обвинялся в разбойном нападении.
 
Как установили следствие и суд, преступление было совершено в мае 2020 года, в деревне Стенино Козельского района Калужской области. Злоумышленник узнал, что у потерпевшего есть деньги, пришел к нему, избил и незаконно проник в жилище.
 
«Там подсудимый связал потерпевшего и, продолжая его избивать, в том числе с помощью молотка и кухонного ножа, требовал от него передачи денежных средств, однако, не получив от него ответа, забрал из дома деньги в сумме около 10 000 руб., мобильный телефон и телевизор», — сообщила местная прокуратура.
 
Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, с незаконным проникновением в жилище и с применением предметов в качестве оружия). Мужчине назначили 8 лет колонии строгого режима.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:55 +4
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