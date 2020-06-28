В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

27 июня завершились работы по нанесению разметки из долговечных пластичных материалов на ул. Маршала Жукова. Кроме того, три бригады подрядных организаций нанесли поперечную дорожную разметку в рамках текущего содержания улично-дорожной сети на:

ул. Ленина,

ул. Сойфера,

ул. Пролетарская,

ул. Рязанская,

ул. Демидовская.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев проверил, как идут работы по ремонту и текущему содержанию улично-дорожной сети города Тулы.