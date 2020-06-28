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В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка
Фото: пресс-служба администрации города Тулы

В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка

Работы проводятся в рамках текущего содержания улично-дорожной сети.

27 июня завершились работы по нанесению разметки из долговечных пластичных материалов на ул. Маршала Жукова. Кроме того, три бригады подрядных организаций нанесли поперечную дорожную разметку в рамках текущего содержания улично-дорожной сети на:

  • ул. Ленина,
  • ул. Сойфера,
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Рязанская,
  • ул. Демидовская.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев проверил, как идут работы по ремонту и текущему содержанию улично-дорожной сети города Тулы.

Галерея
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка, Фото: 1
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка, Фото: 2
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка, Фото: 3
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка, Фото: 4
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка, Фото: 5
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка, Фото: 6
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка, Фото: 7
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка, Фото: 8
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка, Фото: 9
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  • На улице М. Горького асфальтируют тротуары и устанавливают дорожные бордюрные камни.
  • На ул. Ф. Энгельса демонтировали рельсошпальные решетки, установили место для щебеночной подушки и вырыли котлован под щебень. Также особое внимание руководство управления уделило работам по содержанию светофоров на пересечении улиц Первомайской и Ф. Энгельса.
  • На пересечении улиц Демонстрации и Дм. Ульянова построили парковочный карман, а также сняли и установили новый бордюрный камень.

 

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