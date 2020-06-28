Фото: пресс-служба администрации города Тулы
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка
Работы проводятся в рамках текущего содержания улично-дорожной сети.
27 июня завершились работы по нанесению разметки из долговечных пластичных материалов на ул. Маршала Жукова. Кроме того, три бригады подрядных организаций нанесли поперечную дорожную разметку в рамках текущего содержания улично-дорожной сети на:
- ул. Ленина,
- ул. Сойфера,
- ул. Пролетарская,
- ул. Рязанская,
- ул. Демидовская.
Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев проверил, как идут работы по ремонту и текущему содержанию улично-дорожной сети города Тулы.
Галерея
- На улице М. Горького асфальтируют тротуары и устанавливают дорожные бордюрные камни.
- На ул. Ф. Энгельса демонтировали рельсошпальные решетки, установили место для щебеночной подушки и вырыли котлован под щебень. Также особое внимание руководство управления уделило работам по содержанию светофоров на пересечении улиц Первомайской и Ф. Энгельса.
- На пересечении улиц Демонстрации и Дм. Ульянова построили парковочный карман, а также сняли и установили новый бордюрный камень.
Другие статьи по темам
Место