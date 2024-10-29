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В Ночь искусств в Туле откроется выставка «Семья. Вечные ценности»

В Ночь искусств в Туле откроется выставка «Семья. Вечные ценности»

На ней будут представлены экспонаты из фондов Тульского музея изобразительных искусств.

Масштабная выставка займет выставочное пространство двух этажей. На первом будут представлены изделия народных промыслов: керамика, глиняные игрушки, кружева, самовары и народный костюм. Эти предметы объединяли членов семьи за одним столом, бережно готовились для приданого дочерям и увлекали домочадцев общим занятием.

Второй этаж экспозиции посвящен живописным произведениям художников 20-го века. Здесь можно будет увидеть семейные портреты, бытовые сцены и уютные домашние сюжеты. В экспозицию вошли работы Порфирия Крылова, Геннадия Мызникова, Олега Филатчева, Бориса Витолло, Михаила Ботова и другиххудожников.

Отдельным блоком представлена известная серия «Семья Пакетовых» — работа народных художников СССР Сергея и Алексея Ткачевых. Также гости музея увидят несколько семейных скульптур Нелли Тимофеевой, Ольги Ивашинцовой, Вячеслава Горяного и других авторов.

Вернисаж состоится 3 ноября по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 64, стр. 1. Вход свободный, телефон для справок: 8(4872)35-40-53.

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