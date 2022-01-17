новости
новости
Регистрация
Как в Центральном парке Тулы организуют Крещенские купания
Фото из архива Myslo.

Как в Центральном парке Тулы организуют Крещенские купания

Водосвятный молебен начнется 18 января в 21.00.

В этом году на среднем пруду ЦПКиО им. П. П. Белоусова организуют две купели. Водосвятный молебен начнется 18 января в 21.00.

Для участников мероприятия оборудуют места для переодевания, полевую кухню, где можно будет выпить горячего чая. Во время проведения мероприятия будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», из-за эпидобстановки единовременно места для переодевания смогут посетить до 20 человек. Будет организована работа рециркуляторов воздуха. При входе будут обрабатывать руки антисептиком.

Также туляков просят соблюдать социальную дистанцию и напоминают, что категорически запрещается:

  • выходить на лед в необорудованном месте;
  • оставлять детей без присмотра;
  • людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением нельзя окунаться в холодную воду;
  • употреблять спиртные напитки.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:58 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаЦентральный парк
Прочее
Крещениекрещенские купаниякупели

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ограбившие вдову Градского разбойники скрылись на Mercedes-Benz с «тульской пропиской»
Ограбившие вдову Градского разбойники скрылись на Mercedes-Benz с «тульской пропиской»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.