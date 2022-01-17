Как в Центральном парке Тулы организуют Крещенские купания

Фото из архива Myslo.

В этом году на среднем пруду ЦПКиО им. П. П. Белоусова организуют две купели. Водосвятный молебен начнется 18 января в 21.00.

Для участников мероприятия оборудуют места для переодевания, полевую кухню, где можно будет выпить горячего чая. Во время проведения мероприятия будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», из-за эпидобстановки единовременно места для переодевания смогут посетить до 20 человек. Будет организована работа рециркуляторов воздуха. При входе будут обрабатывать руки антисептиком.

Также туляков просят соблюдать социальную дистанцию и напоминают, что категорически запрещается: