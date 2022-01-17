Фото из архива Myslo.
Как в Центральном парке Тулы организуют Крещенские купания
Водосвятный молебен начнется 18 января в 21.00.
В этом году на среднем пруду ЦПКиО им.
Для участников мероприятия оборудуют места для переодевания, полевую кухню, где можно будет выпить горячего чая. Во время проведения мероприятия будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи.
Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», из-за эпидобстановки единовременно места для переодевания смогут посетить до 20 человек. Будет организована работа рециркуляторов воздуха. При входе будут обрабатывать руки антисептиком.
Также туляков просят соблюдать социальную дистанцию и напоминают, что категорически запрещается:
- выходить на лед в необорудованном месте;
- оставлять детей без присмотра;
- людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением нельзя окунаться в холодную воду;
- употреблять спиртные напитки.
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