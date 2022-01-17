Ограбившие вдову Градского разбойники скрылись на Mercedes-Benz с «тульской пропиской»

Накануне вечером в столичную полицию обратилась вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко. Женщина заявила, что на нее напали вооруженные преступники и заставили отдать им около 100 млн рублей.

По словам Коташенко, она выехала из Новоглаголево (Московская область) на своем Lexus, и через пару километров в нее врезалась другая машина. Из авто вышли трое вооруженных мужчин, которые велели ей ехать обратно в Новоглаголево.

На месте злоумышленники скомандовали Коташенко отпустить из дома прислугу, вынесли 100 млн рублей наличными, а затем велели довезти их до станции Апрелевка. По словам вдовы, там преступники пересели в белый Mercedes-Benz и уехали.

Известно, что иномарка, на которой скрылись нападавшие, зарегистрирована на 42-летнего жителя поселка Брусянский Узловского района.

Стоит отметить, что, по некоторым данным, женщина почему-то обратилась в полицию только через семь часов после нападения.