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Губернский каток в Туле откроется 28 декабря
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернский каток в Туле откроется 28 декабря

Обратите внимание, что вход возможен только по билетам. Их можно будет получить бесплатно.

С 28 декабря в Туле на площади Ленина начнет работу Губернский каток. В этом году он будет работать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Так, павильон пункта проката увеличен на 105 м² и составит 405 м². Здесь установлены рециркуляторы закрытого типа, которые будут работать непрерывно. Для соблюдения социальной дистанции будет сделана разметка на полу и увеличено число мест для переобувания. Переобуться можно будет и на открытом воздухе. На улице установлены скамейки.

Войти в пункт проката можно будет только в маске после измерения температуры.

Все посетители смогут обрабатывать руки антисептиками. Для разведения потоков посетителей сделаны раздельные вход и выход. Все контактные поверхности будут обрабатывать каждые 2 часа — в перерывах между сеансами. В связи с этим технический перерыв увеличится за счет сеанса катания.

Время начала сеансов также сохраняется: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 20.00 по 1 час 15 минут каждый. В пятницу, субботу и праздничные дни добавляется седьмой сеанс — молодежный — в 22.00.

На катке одновременно могут находиться не более 150 человек (это 10 м² на льду и 2 м² в зоне проката на одного человека). Подсчет будет вестись через установленную систему допуска. Число посетителей, которые прошли в пункт проката, выводится на информационное табло, размещенное на улице.

Вводится билетная система посещения катка. Билет можно бесплатно забронировать на сайте катка или получить в пункте регистрации при входе. Во избежание очередей билеты будут распределяться в соотношении 70% (105 билетов) — через онлайн-бронирование на сайте и 30% (45 билетов) — в пункте регистрации. Забронировать билеты можно не ранее чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить в пункте регистрации — за 1 час до начала сеанса.

При онлайн-бронировании единовременно на сеанс можно получить не более 3 билетов на один e-mail или номер телефона, в пункте регистрации — 3 билета в руки.



Как и в прошлом году, в прокат предоставлено 250 пар коньков с 30-го по 48-й размер. После каждого использования коньки будут дезинфицировать и ставить на просушку.

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Как будет работать Губернский каток в Туле: карточки , Фото: 1
Как будет работать Губернский каток в Туле: карточки , Фото: 2
Как будет работать Губернский каток в Туле: карточки , Фото: 3
Как будет работать Губернский каток в Туле: карточки , Фото: 4
Как будет работать Губернский каток в Туле: карточки , Фото: 5
Как будет работать Губернский каток в Туле: карточки , Фото: 6
Как будет работать Губернский каток в Туле: карточки , Фото: 7
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