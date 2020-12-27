новости
новости
Регистрация
На площади Ленина появилась лавка с виртуальной кошкой
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На площади Ленина появилась лавка с виртуальной кошкой

С животным можно поиграть.

В Туле на площади Ленина, рядом с пряничным домиком, установили интерактивную лавку. Она оснащена функциями подогрева, зарядки для мобильного устройством, Wi-Fi-модулем. 

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также в объект встроены специальные мониторы с бирюзовой подсветкой, где можно увидеть виртуальную кошку. С ней можно поиграть – при любом вашем движении животное будет перемещаться по экрану. 

Сюжет: Новый год - 2021
Губернский каток в Туле откроется 28 декабря
Жизнь Тулы и области
Губернский каток в Туле откроется 28 декабря
сегодня, в 10:36, 16 602 1
Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники
Жизнь Тулы и области
Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники
22 декабря, в 11:23, 34 5526 4
На центральной площади Тулы устанавливают новогоднюю арку
Жизнь Тулы и области
На центральной площади Тулы устанавливают новогоднюю арку
18 декабря, в 20:09, 105 4303 -1
3D-забор, серебряные олени и золотой шар: как украсят Тулу к Новому году
Жизнь Тулы и области
3D-забор, серебряные олени и золотой шар: как украсят Тулу к Новому году
17 ноября, в 13:10, 59 5177 1
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:48 +15
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
виртуальная кошкаНовый год

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Губернский каток в Туле откроется 28 декабря
Губернский каток в Туле откроется 28 декабря
Погода 27 декабря в Туле: небольшой снег и гололедица
Погода 27 декабря в Туле: небольшой снег и гололедица
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.