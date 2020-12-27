Фото пресс-службы администрации Тулы.
На площади Ленина появилась лавка с виртуальной кошкой
С животным можно поиграть.
В Туле на площади Ленина, рядом с пряничным домиком, установили интерактивную лавку. Она оснащена функциями подогрева, зарядки для мобильного устройством, Wi-Fi-модулем.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, также в объект встроены специальные мониторы с бирюзовой подсветкой, где можно увидеть виртуальную кошку. С ней можно поиграть – при любом вашем движении животное будет перемещаться по экрану.
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