На площади Ленина появилась лавка с виртуальной кошкой

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на площади Ленина, рядом с пряничным домиком, установили интерактивную лавку. Она оснащена функциями подогрева, зарядки для мобильного устройством, Wi-Fi-модулем.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также в объект встроены специальные мониторы с бирюзовой подсветкой, где можно увидеть виртуальную кошку. С ней можно поиграть – при любом вашем движении животное будет перемещаться по экрану.