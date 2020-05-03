Тульские волонтеры вручили подарки ветеранам войны и труженикам тыла

В канун Победы в Великой Отечественной войне по инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе уже несколько лет ветеранам вручают подарочные наборы.

Праздничные подарки от губернатора ветеранам войны, включая тружеников тыла, вручают волонтеры Центра помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса.

В условиях самоизоляции такие акции, конечно, требуют соблюдения многих условий. Все волонтеры были в масках и перчатках. И как бы ни приглашали в гости, ребята передавали подарки, не заходя в квартиры. В условиях вынужденной изоляции, когда все мы сидим дома, их визиты неизменно вызывают множество положительных эмоций. Всегда приятно видеть, что о тебе помнят и не забывают.

Одна из тех, кому были вручены продуктовые наборы, — труженица тыла Лилия Дмитриевна Чельцова, проживающая на улице Братьев Жабровых.

- Это был в хорошем смысле шок, — с улыбкой рассказала она. — Был очень приятен такой визит. Только жалко, что ребятки не смогли зайти ко мне.

Лилии Дмитриевне уже 92 года. Чувствует себя для своих лет хорошо. Шутит: кому ни скажу, удивляются — правда, что ли?

- А я говорю — правда. Если бы мои ноги ходили, все было бы совсем прекрасно. У меня ноги не ходят, не стоят. Даже не могу найти, к каким врачам пойти. Тем более, сейчас.

В войну женщина жила в Оренбурге, была тогда еще школьницей. Говорит, что прекрасно помнит то время.

- Солдатские обмотки стирали в начале войны, которые привозили с фронта. Потом на сплав нас забирали. Все время, что шла война, мы где-то работали. Денег никаких не платили, жили трудно. Помню, попросили хотя бы литр молока, нам ответили, что нельзя. Все в фонд обороны. Ну в фонд обороны, так в фонд обороны.

После войны Лилия Дмитриевна 34 года жила на Дальнем Востоке. Муж был военным. Жилось в гарнизоне также нелегко. Воду привозили два раза в неделю. Погода — не подарок. Работала в школе. После того, как мужа уволили в запас, приехали в Тулу, где у него были родственники — своей родни у Лилии Дмитриевны к тому времени никого не осталось. Сейчас они живут вместе с дочерью. И, конечно, неожиданным гостям были очень рады.

- За день мы обошли шесть квартир. Встречают всегда с улыбкой на лице, — рассказывают волонтеры Эдуард Рылеев и Людмила Никитина. — Благодарны в первую очередь даже не за тот набор, который мы приносим, а за теплые слова, внимание. Для всех очень важно и ценно, что кто-то проявляет внимание. Тем более сейчас, когда постоянно сидишь дома, и никого не видишь.

Региональная партия «Единая Россия», в том числе, оказывает содействие в доставке посылок.

В этом году расширен перечень категорий, которые получат подобные посылки. Сейчас в Тульской области проживает почти 12,5 тысяч ветеранов.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов рассказал:

- До 8 мая каждый ветеран получит подарочный набор ко Дню Победы. В такой набор вошли продукты питания, средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Инвалиды и непосредственные участники Великой Отечественной войны в дополнение к подарочному набору по поручению главы региона получат современные телевизоры.