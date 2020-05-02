Житель Подмосковья пытался проникнуть в Тульскую область без цифрового пропуска

По предварительным данным, в пятницу, 1 мая, днём 41-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся доставкой стройматериалов, на 113 км автодороги М2 в агрессивной форме отказался оформить цифровой пропуск, необходимый для въезда на территорию Тульской области.

В отношении мужчины были составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ и ст. 20.6.1 КоАП РФ и вынесено постановление за подписью главного санитарного врача по Тульской области о помещении в режиме изоляции в обсерватор на территории Алексинского района.

По предварительным данным, при доставлении туда он продолжил агрессивное поведение, препятствовал законным действиям полицейских, в результате чего один из сотрудников патрульно-постовой службы обратился за медицинской помощью.

Сейчас проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося, после чего следственными органами будет дана правовая оценка.