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Рядом с Тульским цирком сгорел частный дом

Рядом с Тульским цирком сгорел частный дом

Пожар произошел днем 2 мая. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 2 мая неподалеку от пересечения улицы спортивной и улицы Болотникова загорелся частный дом. На момент прибытия огнеборцев постройка и расположенный рядом блок сараев горели открытым пламенем.

Дымом заволокло Тульский цирк и часть улицы Советской. По имеющейся на данный момент информации, пламя было локализовано на площади около 50 кв. м.

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов, которые в настоящее время продолжают проливку и разбор завалов.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Галерея
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 1
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 2
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 3
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 4
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 5
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 6
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 7
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 8
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 9
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 10
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 11
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 12
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 13
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 14
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 15
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 16
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 17
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 18
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 19
Пожар возле Тульского цирка, Фото: 20
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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