Рядом с Тульским цирком сгорел частный дом

Пожар произошел днем 2 мая. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 2 мая неподалеку от пересечения улицы спортивной и улицы Болотникова загорелся частный дом. На момент прибытия огнеборцев постройка и расположенный рядом блок сараев горели открытым пламенем.

Дымом заволокло Тульский цирк и часть улицы Советской. По имеющейся на данный момент информации, пламя было локализовано на площади около 50 кв. м.

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов, которые в настоящее время продолжают проливку и разбор завалов.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.