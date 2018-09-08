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Выставка, театральный марафон, парад духовых оркестров: Культурные события в День города в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Выставка, театральный марафон, парад духовых оркестров: Культурные события в День города в Туле

8 сентября в День города Тулы и Тульской области в областном центре проходит ряд культурных событий.

Сегодня в атриуме Тульского кремля состоялось торжественное открытие выставки «Куликовская битва в изобразительном искусстве». Это совместный проект Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей».

От имени губернатора Алексея Дюмина гостей праздника приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что открытие выставки совпало не только с Днем города-героя Тулы, но и Днем Куликова поля, а также приурочено к празднованию 638-й годовщины Куликовской битвы, которое состоится 15 сентября.

Татьяна Рыбкина сообщила, что часть картин впоследствии пополнит коллекцию музейного пространства «Куликово поле» на улице Металлистов.

На выставке представлено более 50 живописных и графических работ советских и российских художников, объединенных темой Куликовской битвы.

Среди них — широко известные произведения Ореста Кипренского, Михаила Авилова, Александра Бубнова, Ильи Глазунова, Виктора Маторина. Продолжая традиции живописцев XIX—XX вв.еков, современные художники обращаются к истории знаменитого события и создают новые сюжеты Куликовского сражения.

Вслед за выставкой в Тульском кремле стартовал театральный марафон «Театры губернии». В нем принимают участие любительские и профессиональные театральные коллективы Тульской области. Открылся марафон премьерой музыкального спектакля Новомосковского театра драмы «Как Тула шведов обула». Режиссер и сценарист этой постановки Вера Трофимова получила премию на международном конкурсе молодых сценаристов.

На открытии проекта «Тульская набережная» для гостей у стен кремля проходит театрализованное массовое историческое действо «Крепость на реке». В мероприятии принял участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Здесь можно познакомиться с историей набережной в разные эпохи. Так, казачья историческая реконструкция дает возможность гостям праздника составить представление о том, как в Средние века осаждали крепости. Также можно посетить Сенной рынок со съестными рядами, Кремлевский сад, старый дворянский клуб с балами и концертами, театр «Олимпия».

Для всех желающих организованы лодочные прогулки и рыбалка.

На улице Металлистов проходит музыкальный фестиваль, а также работают интерактивные площадки: пленэр молодых художников, поэтическая площадка «Голоса Тульских улиц», музейная киноплощадка, зона дегустаций «Усадебное чаепитие», различные мастер-классы.

В 15.30 туляков и гостей города приглашают посмотреть парадное шествие участников Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Колонна из 15 оркестров пройдет по проспекту Ленина от Дома Дворянского собрания к главной площади города, где в 16.00 стартует сам парад. На сцене выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. Дирижировать частью парада будет Главный дирижер Министерства обороны РФ, заслуженный артист России Тимофей Маякин. Именно он был главным дирижером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который недавно прошел в Москве.

В 19.30 в Тульском кремле у башни Ивановских ворот пройдет дизайнерский показ одежды, где будут представлены авторские наряды из коллекции московского модельера Ксении Кравцовой «Эпохи Тульского кремля».

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