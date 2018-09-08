Выставка, театральный марафон, парад духовых оркестров: Культурные события в День города в Туле
8 сентября в День города Тулы и Тульской области в областном центре проходит ряд культурных событий.
Сегодня в атриуме Тульского кремля состоялось торжественное открытие выставки «Куликовская битва в изобразительном искусстве». Это совместный проект Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей».
От имени губернатора Алексея Дюмина гостей праздника приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что открытие выставки совпало не только с Днем города-героя Тулы, но и Днем Куликова поля, а также приурочено к празднованию 638-й годовщины Куликовской битвы, которое состоится 15 сентября.
Татьяна Рыбкина сообщила, что часть картин впоследствии пополнит коллекцию музейного пространства «Куликово поле» на улице Металлистов.
На выставке представлено более 50 живописных и графических работ советских и российских художников, объединенных темой Куликовской битвы.
Среди них — широко известные произведения Ореста Кипренского, Михаила Авилова, Александра Бубнова, Ильи Глазунова, Виктора Маторина. Продолжая традиции живописцев
Вслед за выставкой в Тульском кремле стартовал театральный марафон «Театры губернии». В нем принимают участие любительские и профессиональные театральные коллективы Тульской области. Открылся марафон премьерой музыкального спектакля Новомосковского театра драмы «Как Тула шведов обула». Режиссер и сценарист этой постановки Вера Трофимова получила премию на международном конкурсе молодых сценаристов.
На открытии проекта «Тульская набережная» для гостей у стен кремля проходит театрализованное массовое историческое действо «Крепость на реке». В мероприятии принял участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Здесь можно познакомиться с историей набережной в разные эпохи. Так, казачья историческая реконструкция дает возможность гостям праздника составить представление о том, как в Средние века осаждали крепости. Также можно посетить Сенной рынок со съестными рядами, Кремлевский сад, старый дворянский клуб с балами и концертами, театр «Олимпия».
Для всех желающих организованы лодочные прогулки и рыбалка.
На улице Металлистов проходит музыкальный фестиваль, а также работают интерактивные площадки: пленэр молодых художников, поэтическая площадка «Голоса Тульских улиц», музейная киноплощадка, зона дегустаций «Усадебное чаепитие», различные мастер-классы.
В 15.30 туляков и гостей города приглашают посмотреть парадное шествие участников Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Колонна из 15 оркестров пройдет по проспекту Ленина от Дома Дворянского собрания к главной площади города, где в 16.00 стартует сам парад. На сцене выступит Центральный военный оркестр Министерства
В 19.30 в Тульском кремле у башни Ивановских ворот пройдет дизайнерский показ одежды, где будут представлены авторские наряды из коллекции московского модельера Ксении Кравцовой «Эпохи Тульского кремля».